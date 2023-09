Promozione. Primo sorriso per il Barano, arriva la doppietta di Invernini

BARANO CALCIO 2 - 1 (0 - 0) SANVITO POSITANO 0' GOL INVERNINI 0' GOL INVERNINI 0' GOL VERNIERO

Primo sorriso stagionale per il Barano di mister Biagio Lubrano Lavadera. Dopo la sconfitta maturata alla prima giornata sul campo della Massa Lubrense, gli isolani non hanno fallito l’appuntamento interno contro il San Vito Positano. La partita, almeno per la prima mezz’ora, non è stata entusiasmante. Entrambe le contendenti hanno preferito studiare l’avversario e non concedere spazi. Al 35’ Pesce ha lasciato il Barano in inferiorità numerica rimediando la seconda ammonizione della gara.

Tale episodio non ha minato le certezze del Barano che, con esperienza e destrezza, è riuscito a sfruttarlo nel migliore dei modi. Il San Vito Positano ha cercato di scardinare il muro eretto dai bianconeri che, in ripartenza, sono stati abili ad andare in vantaggio con Invernini. Al 90’, sfruttando ancora un contropiede, il Barano ha raddoppiato con il solito Invernini. I minuti finali sono stati al cardiopalma, poiché il San Vito Positano, in maniera anche fortunosa, è tornato in partita con la marcatura di Verniero. Nel recupero da segnalare l’espulsione tra le fila ospiti di Esposito per condotta violenta e la doppia ammonizione comminata a De Simone. In casa Barano, dunque, può prevalere la soddisfazione di una vittoria arrivata con problematiche di formazione e ottenuta con le unghie e con i denti.

IL TABELLINO

Barano-San Vito Positano 2-1

BARANO: Delicato, Lubrano, De Luise (Aloi), Muscariello, De Simone, Pesce, Di Sapia, Invernini (Abbandonato), Sorrentino (Mattera), Di Lustro. Panchina: Di Maio, Di Iorio, Iacono, Della Calce, Boccanfuso, Trofa. Allenatore: Biagio Lubrano

SAN VITO POSITANO: Formisano, D’Esposito, Ruocco, Veniero, Ferro, Raganati, Schinocca (Vanacore), Martone (Vacca), Giordano, Esposito, Conforto. Panchina: Russo, Coppola, Cuccaro, Meucci, Romano, Rianna, Cuomo. Panchina: Luigi Gargiulo

ARBITRO: Staiano (sezione di Castellamare di Stabia)

Assistenti: Guzzardi (sezione di Napoli) e Burlato (sezione di Ercolano)

AMMONITI: Pesce (B), De Simone (B)

ESPLULSI: Pesce (B), De Simone (B), Esposito (S)

MARCATORI: Invernini (B), Invernini (B), Verniero (S)