Parte la prevendita per finale di Champions tra Inter e Manchester City

Il 10 giugno, l’Inter si giocherà la Champions League nella finalissima con il Manchester City. Una gara che si preannuncia proibitiva ma lo sport e il calcio hanno sempre regalato storie non scontate, sorprese inattese ed emozioni uniche. A 13 anni dall’ultima volta in cui l’Inter ha preso parte ad una finale di Champions (vinta in quel di Madrid contro il Bayern Monaco), l’Inter Club Isola d’Ischia si è attivato per permettere – proprio come allora – ai tanti cuori neroazzurri e agli appassionati di poter seguire la partita sul maxi schermo del Cinema Excelsior di Ischia. Un’occasione per condividere con parenti, amici, conoscenti le emozioni che solo una finale di Champions può regalare, emozioni che certamente non si vivono ogni anno.

Nel 2010 proprio dal cinema Excelsior partirono i festeggiamenti per le strade dell’isola. La scaramanzia da queste parti ha il suo perché e dunque la speranza è di poter rivivere proprio come 13 anni quei momenti indimenticabili. La prevendita dei biglietti per accedere alla sala dell’Excelsior è già stata aperta. I punti vendita in giro per l’isola sono tantissimi (come potete vedere in locandina) e nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri! Il costo è di 5€ per gli UNDER10 e di € 10 per tutti gli altri! Naturalmente è un evento aperto a TUTTI GLI INTERISTI dell’Isola , anche se non sono in possesso di tessera associativa!

Questi i PUNTI DI PREVENDITA

– Sede Inter Club a Piedimonte (prima, dopo e durante le ultime partite)

– Cinema Excelsior

– L’Ancora Bistrot – Casamicciola

– Ristorante Zelluso – Casamicciola

– Bar De Maio – Piazza Antica Reggia Ischia

– Carusino Steak House – Loc. Pilastri

– UnipolSai Assicurazioni – Ischia Ponte

– Pub “La Virgola” – Ischia Ponte

– Lavanderia Anna – Lacco Ameno

– Pizzeria ” Da Peppino” – Piazza di Fontana

– Di Meglio Salvatore Mangimi – Piedimonte

– Cartolibreria Paper – Forio