Olympic Judo Forio, una grande festa per gli esami di cintura!

Sabato 29 aprile u.s. dalle ore 18.30 presso il palazzetto dello sport di Forio si é svolta la tradizionale manifestazione degli esami delle cinture degli atleti dell’Olympic Judo Forio. Sul tatami di circa 250 mq erano presenti i quasi 150 Judokas isolani di eta’ compresa tra i 4 e i 25 anni. Gli esami sono stati tenuti dai Tecnici dell’Olympic Judo Forio Maurizio Bianculli, MariaTeresa Zeni, Simone Sbrogna e dal Maestro Domenico D’Angelo Cintura Nera V° dan già Tecnico della Nippon Napoli. E’ stato un successo di numeri e di emozioni. Gli spalti del PalaCasale erano gremiti di spettatori e delle decine di genitori accorsi a supportare i propri figli per gli importanti esami e per la conquista sul campo della cintura superiore.

“Oramai, siamo quasi a 10 anni dalla nascita dell’Asd Olympic Judo Forio – ci raccontano i responsabili – e la crescita delle nostre attività in questi anni é divenuta esponenziale. Sono centinaia i bambini ed i ragazzi che si iscrivono ogni anno per frequentare le nostre attività e per iniziare un percorso di crescita educativa e di formazione oltre che sportiva. Ora siamo già proiettati verso l’organizzazione dell’evento annuale a carattere Nazionale dell’Olympic Judo Forio, il Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico giunto alla sua settima 7° edizione. A partire dal 30 giugno prossimo e fino al 02 luglio sul nostro tatami presso il PalaCasale si avvicenderanno oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Ed inoltre avremo l’onore di avere sulla materassina Maria Centracchio Atleta della Nazionale Italiana di Judo Fiamme Oro Polizia di Stato Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed Antonio Esposito Atleta di spicco della Nazionale Italiana di Judo già Campione del Mondo ed in piena corsa per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024”.