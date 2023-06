Olympic Judo Forio, ospite al Collegiale presso il club Judo Menchella

I ragazzi della asd Olympic Judo Forio continuano a vivere grandi e bellissime esperienze soprattutto grazie alla disponibilità e caparbietà dei loro Maestri.

Come potete vedere dalle foto, i nostri givani judokas sono stati invitati ad un Collegiale di alto livello agonistico presso la storica sede del Club di Judo Menchella in Castelforte provincia di Latina.

“Abbiamo partecipato ad un importante allenamento collegiale Fijlkam Lazio tenutosi presso la sede del Club Menchella di Castelforte LT. – ci scrivono mentre viaggiano verso l’isola – Vari i club di judo presenti sul tatami , Gym Art del Tecnico E.d’Alterio, Giovani Talenti del Tecnico G.Alessio, Judo Fondi del Maestro E.Paparello. La nostra delegazione, con oltre una decina di atleti hanno dato vita a due ore non stop di judo. Al termine, il Maestro Giovanni Menchella titolare dell’omonimo e storico club laziale ha consegnato in un clima di assoluta amicizia e condivisione dei veri valori del judo, ha consegnato alle societa’ intervenute il Gagliardetto del Club. Abbiamo ufficialmente invitato il Club Menchella a partecipare al 7° Judo summer camp Memorial Adriana Serpico che si svolgera’ a partire dal 30 giugno p.v. a Forio. Il Maestro G.Menchella con i suoi tantissimi judokas sara’ presente a Forio, aggiungendosi agli oltre 350 atleti che giungeranno a Forio da ogni dove d’Italia. Siamo gia’ in viaggio di ritorno sull’ isola d’ Ischia . Tantissimi sacrifici, consci di essere diventati una realta’ sportiva piu’ che consolidata anche a livello Nazionale. Da domani ancora, testa bassa e tanto lavoro.”