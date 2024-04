Olympic Judo Forio, esami di cintura: la carica dei 101!

Si sono svolti nel pomeriggio di sabato 13 aprile gli esami per il consueto passaggio di cinture annuale per gli atleti dell’olympic judo Forio. A partire dalle ore 18,00 sul tatami di oltre 200 mq. del PalaCasale di Forio oltre 100 piccoli e grandi judokas hanno sostenuto e brillantemente superato l’esame per la conquista della cintura superiore.

Ci scrivono: “Sono trascorsi oltre 10 anni da quel primo esame al Palacasale quando gli atleti del Judo Forio erano poche decine, ieri oltre 100 ragazzi hanno dato vita ad uno spettacolare pomeriggio all’insegna dello sport e dello stare insieme per crescere e migliorare. Gli esami sono stati tenuti dal Tecnico Fijlkam Domenico D’Angelo cintura nera 5° dan. I nostri ragazzi entusiasti per la conquista della nuova cintura hanno dato il meglio di se stessi. Gremiti in ogni ordine di posto gli spalti del Palacasale . Tanti gli spettatori interessati sempre piu’ ad una disciplina quale e’ il judo in grado di insegnare ed impartire educazione, regole ed il rispetto delle stesse ai tantissimi bambini e ragazzi che lo praticano. I nostri esaminandi hanno ottenuto , al termine di duri allenamenti , oltre la cintura anche un coupon gratuito per trascorrere una giornata al mare a S.Angelo di Ischia offerta dal Lido del Sole (grazie a Steve Coppola papa’ proprio di uno dei nostri bambini). Questo e’ lo sport che ci piace. E’ stato possibile inoltre, dare dimostrazione delle tecniche di autodifesa apprese da una delle donne che frequenta attualmente il 3° corso a loro dedicato in maniera del tutto gratuito e patrocinato dal comune di Forio. L’Olympic Judo Forio si impegna fortemente anche nel Sociale fornendo tutte le conoscenze in aiuto delle donne indifese e vittime di violenza. Una serata indimenticabile. Nell’ambito della serata e’ stata annunciata l’ 8° Edizione del Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico Fijkam dal 28 al 30 giugno p.v. . A Forio saranno presenti circa 500 atleti provenienti da tutta Italia. Sul nostro tatami ci saranno i prossimi Olimpionici di Judo a Parigi 2024 gli atleti della Nazionale Italiana Antonio Esposito e Susy Scutto . Sara’ bellissimo e sara’ un ulteriore occasione per far conoscere il nostro territorio a centinaia di persone provenienti da tutta la penisola. Noi siamo gia’ pronti . Quasi dimenticavamo, per gli Esami TUTTI PROMOSSIIII !!!!”