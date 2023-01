Maria Monsè ha trascorso le feste di Natale come ospite del Re Ferdinando a Ischia, della famiglia Di Meglio. Durante la sua permanenza sull’isola, non è riuscita a dire no, come molti altri, ai famosi pancake prodotto nel mercatino di Natale in Piazzetta San Giromalo. Maria Monsè è conosciuta anche per la sua partecipazione a trasmissioni televisive come l’Isola dei Famosi e il salotto di Maria De Filippi.