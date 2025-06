Monica Vanni è il nuovo direttore generale dell’ASL Napoli 2 nord

Cambio al vertice dell’ASL Napoli 2 Nord: dopo la parentesi di Mario Iervolino, la direzione generale passa all’attuale direttrice sanitaria, la dottoressa Monica Vanni, che assumerà ufficialmente l’incarico il prossimo 9 agosto.

La dottoressa Vanni conosce a fondo la realtà della nostra ASL e le sue criticità, avendovi operato sin dai tempi in cui Antonio D’Amore era direttore generale. La sua nomina rappresenta un segno di continuità rispetto alle ultime gestioni, e su di lei ricadranno – volente o nolente – sia le responsabilità per quanto non funziona, sia il merito per ciò che funziona.

Nel frattempo, Mario Iervolino è stato designato alla guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.

Soddisfazione anche per la sanità ischitana e per l’Ospedale Rizzoli, che saluta con favore la nomina della dottoressa Elvira Bianco a direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”. La sua breve esperienza a Ischia si è rivelata evidentemente di buon auspicio.

In questo contesto di riorganizzazione sanitaria, è difficile non notare come Antonio D’Amore continui a rappresentare una figura centrale, sempre più “l’uomo del Presidente” – per citare un vecchio film. La sua conferma al vertice dell’Azienda Ospedaliera “Cardarelli” e la nomina della Vanni all’ASL Napoli 2 Nord confermano il peso crescente di D’Amore nel sistema sanitario regionale vicino al Presidente Vincenzo De Luca.

LE ALTRE NOMINE

La Giunta Regionale della Campania tra gli altri ha individuato i nuovi Direttori Generali di: Azienda Sanitaria Locale Avellino: Concetta Conte; Azienda Sanitaria Locale Benevento: Tiziana Spinosa; Azienda Sanitaria Locale Caserta: Mario Ferrante; Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: Gaetano Gubitosa; Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud: Giuseppe Russo; Azienda Sanitaria Locale Salerno: Gennaro Sosto; Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli: Antonio D’Amore; Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: Anna Iervolino; Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino: Germano Perito; Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento: Maria Morgante; Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”: Ciro Verdoliva; IRCCS Fondazione Pascale di Napoli: Maurizio Di Mauro.