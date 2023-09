Meloni “Il piano Ue sui migranti in linea con il Governo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano in dieci punti presentato ieri a Lampedusa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è, per certi versi, sorprendente, perchè perfettamente in linea con quel cambio di paradigma che questo Governo ha sostenuto fin dal suo insediamento e che ora si è affermato a livello europeo”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il piano “prevede di difendere i confini esterni dell’Unione europea e fermare a monte i trafficanti di esseri umani e l’immigrazione illegale di massa”, ha spiegato. “Mi chiedo se ora anche alla presidente von der Leyen verranno rivolte le medesime accuse e gli stessi insulti che ci hanno rivolto quando proponevamo le stesse misure” come quella “che prevede di adottare misure per limitare l’uso di navi non idonee alla navigazione e agire contro le catene di approvvigionamento e la logistica dei trafficanti, garantendo la messa fuori servizio delle imbarcazioni e dei gommoni recuperati”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).