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Mannheimer presenta il suo “Osservatorio sul turismo termale: cultura e attrattività delle terme fra gli italiani”

Redazione Web
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Sarà presentata martedì prossimo presso la sala conferenze della Curia Vescovile ad Ischia Ponte la ricerca condotta da Renato Mannheimer per conto di Federalberghi Terme “Osservatorio sul turismo termale: cultura e attrattività delle terme fra gli italiani”.

La ricerca è stata realizzata lo scorso meso di giugno dalla società Eumetra intervistando 1000 persone per determinare le tendenze e gli orientamenti degli italiani nei confronti del turismo della salute ed in particolare verso i viaggi termali, per comprendere come aumentare l’attrattività di un settore che ha giocato un ruolo importante per il turismo dell’isola d’Ischia e che può costituire nel prossimo futuro un elemento cruciale per la sua economia turistica.

L’evento vedrà la partecipazione del professore Mannheimer, sociologo e sondaggista, docente di analisi dell’opinione pubblica, tecniche di analisi dell’opinione pubblica e tecniche di rilevazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Emanuele Boaretto presidente di Federalberghi Terme, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, il presidente di Federalberghi Ischia Luca D’Ambra e sarà moderato da Salvi Monti, corrispondente Ansa di Ischia e Procida. La presentazione prenderà il via alle ore 16.00, la partecipazione è libera ed è gradita la prenotazione sul sito eventbrite.com

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