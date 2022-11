Mannheimer presenta il suo “Osservatorio sul turismo termale: cultura e attrattività delle terme fra gli italiani”

Sarà presentata martedì prossimo presso la sala conferenze della Curia Vescovile ad Ischia Ponte la ricerca condotta da Renato Mannheimer per conto di Federalberghi Terme “Osservatorio sul turismo termale: cultura e attrattività delle terme fra gli italiani”.

La ricerca è stata realizzata lo scorso meso di giugno dalla società Eumetra intervistando 1000 persone per determinare le tendenze e gli orientamenti degli italiani nei confronti del turismo della salute ed in particolare verso i viaggi termali, per comprendere come aumentare l’attrattività di un settore che ha giocato un ruolo importante per il turismo dell’isola d’Ischia e che può costituire nel prossimo futuro un elemento cruciale per la sua economia turistica.

L’evento vedrà la partecipazione del professore Mannheimer, sociologo e sondaggista, docente di analisi dell’opinione pubblica, tecniche di analisi dell’opinione pubblica e tecniche di rilevazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Emanuele Boaretto presidente di Federalberghi Terme, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, il presidente di Federalberghi Ischia Luca D’Ambra e sarà moderato da Salvi Monti, corrispondente Ansa di Ischia e Procida. La presentazione prenderà il via alle ore 16.00, la partecipazione è libera ed è gradita la prenotazione sul sito eventbrite.com