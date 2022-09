Lunedì 12 settembre si corre la 36a “scalata a Santa Maria al Monte”

Il comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Maria al Monte e l’associazione Forti e Veloci isola d’Ischia danno appuntamento a tutti i podisti per lunedì 12 settembre alle ore 17.00 davanti al Cinema delle Vittorie a Forio, per salire di corsa alla chiesetta di Santa Maria al Monte. La partenza sarà data alle 17.30 in punto. Questa bella tradizione podistica vide la prima edizione nel 1987 e da allora ogni anno per fede e per sport, tanti atleti si sono cimentati in una corsa breve ma molto impegnativa.

Da qualche anno la manifestazione è dedicata alla memoria di Bartolomeo Impagliazzo, benefattore della contrada e propio la famiglia Impagliazzo ogni anno mette a disposizione medaglie e rinfresco per tutti i partecipanti. Quest’anno i premi ricorderanno anche la memoria del compianto don Pasquale Sferratore, sempre presente ad aspettare fino all’ultimo partecipante per donargli il suo abbraccio di gioia.