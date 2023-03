Lacco Ameno, l’autovelox resta attivo. Mennella: “Già pronto l’appello”

Gaetano Di Meglio | La sentenza del giudice di pace di Ischia, Uccello, sarà appellata – come tutte le altre che arriveranno – dal comune di Lacco Ameno. La sentenza emessa il 7 marzo rigetta tutte le doglianze della difesa e approfondisce una questione di forma sulla gestione dello “strumento”. Ad oggi, infatti, l’autovelox di Lacco Ameno è installato correttamente, ben visibile e posizionato di una porzione di strada. La questione di forma, appunto, l’omologazione sarà oggetto dei successivi gradi di giustizia. Ne abbiamo parlato con Leonard Mennella nella doppia funziona: sia assessore del comune di Lacco Ameno sia avvocato. E Mennella non è uno che fa “bott’ e machin…”

Avvocato, le chiedo di commentare la sentenza del Giudice di Pace di Ischia sugli autovelox, visto il suo doppio ruolo di legale e di assessore del Comune di Lacco Ameno, anche per capire la posizione dell’ente. Mi sembra una sentenza equilibrata ma che lascia molto ancora da dire.

«Guardi, parlando di equilibrio Lei ha toccato un tema centrale. In realtà noi eravamo preoccupati da altri aspetti, ma nel leggere la sentenza possiamo subito sgombrare il campo da alcuni equivoci: il posizionamento dell’autovelox è corretto, e soprattutto la strada nella quale è stato installato è una strada che consente l’installazione di questi dispositivi. E devo dire che questi due aspetti sono assolutamente fondamentali, perché ove mai il giudice di pace avesse ritenuto che questi due aspetti erano problematici o addirittura illegittimi, avremmo dovuto seriamente pensare di eliminare l’installazione, perché nel momento in cui la strada non era idonea o i punti di segnalazione non erano allo parimenti idonei per distanziamento o per visibilità, avremmo avuto ovviamente difficoltà a mantenerli in sito. Purtroppo la sentenza ha accolto soltanto l’ultimo dei motivi proposti da parte del ricorrente che riguardava la presunta mancanza di omologazione del macchinario, il che se vogliamo nella sostanza è un problema anche risolvibile, perché ove mai si ritenesse non omologato il macchinario, si potrebbe anche pensare di cambiare l’apparecchiatura e installarne una del tipo omologato. Ma noi in realtà riteniamo che omologazione e approvazione – perché si tratta comunque di un macchinario approvato – siano dei sinonimi e questo convincimento si fonda su una circolare del Ministero del novembre del 2020 che ha espressamente equiparato “approvazione” e “omologazione”, quindi come amministrazione noi siamo abbastanza tranquilli nel lasciare il macchinario ancora in funzione, perché ci stiamo attivando per appellare la sentenza e probabilmente tale appello troverà accoglimento favorevole nelle prossime sedi giudiziarie».

Ecco, questo è uno degli argomenti che ai cittadini più interessa: le multe che sono state fatte, oggetto delle altre sentenze che sono in corso di validazione da parte del giudice Uccello sono nulle o non sono nulle?

«Le sentenze, in questo momento, hanno efficacia soltanto per coloro che le hanno impugnate. Ripeto, noi ricorreremo in appello, ma non contro i singoli automobilisti, questo lo voglio chiarire, bensì ricorreremo in appello perché venga affermato un principio, che è quello secondo cui le installazioni sono legittime e che gli apparecchi sono legittimi; ciò principalmente per tutelare il bene fondamentale che con l’installazione degli autovelox abbiamo voluto perseguire, cioè innanzitutto la salute pubblica, la sicurezza stradale e anche – perché no e lo dico da utente della strada – di godere il panorama della strada statale con un atteggiamento diverso. Invito tutti quanti ad apprezzare il fatto che negli ultimi periodi il livello e la velocità di circolazione ha reso anche più gradevole il passaggio in quel punto».

Politicamente come viene accolta questa sentenza?

«Politicamente noi ci siamo già confrontati, con il sindaco, col comandante della polizia municipale, e ripeto, paradossalmente anche se sembra una sentenza negativa – perché sostanzialmente annulla il verbale – siamo soddisfatti perché l’impianto, e cioè tutto il procedimento che era sotteso all’installazione, fondamentalmente ha retto, perché c’erano le autorizzazioni del Prefetto, la strada è stata ritenuta idonea, e anche la segnalazione dell’apparecchiatura è stata ritenuta idonea, che erano, come ho detto, dei motivi che se fossero stati accolti probabilmente sarebbero stati “trancianti” sulla possibilità di mantenere in sito queste apparecchiature».

Domanda da utente che ha letto la sentenza e si è posto un interrogativo: il comune non farebbe prima magari a richiedere quest’altro certificato, perché mi sembra che poi debba essere emesso dallo stesso ente? Non si tratta nemmeno di una certificazione extra…

«Guardi, la sua riflessione è interessante perché in effetti è una delle possibili strade da perseguire, anche se credo che sia più problematica che non cambiare magari direttamente l’apparecchiatura, questo perché quello di omologazione e di approvazione sono due procedimenti distinti che però il legislatore ha equiparato. Quindi, se un dispositivo ha ottenuto l’approvazione credo che sia quello il risultato finale da raggiungere: non credo che si possa tornare indietro e rifare l’omologazione di un macchinario che ha seguito una strada alternativa che è quella dell’approvazione».

Una domanda per chiarirci un po’ i dubbi ma in tutto questo la Maggioli che vi ha noleggiato l’apparecchiatura (tale ditta fornisce le pubbliche amministrazioni) cosa dice? Anche perché mi sembra che in qualche modo forse dovrebbe essere citata in giudizio come fornitore-garante. In ipotesi potrebbe essere stata la stessa ditta a fornirvi uno strumento non omologato.

«La Maggioli ci ha consegnato questo strumento, fornendoci anche la documentazione presente sul sito del Ministero e il decreto del Ministero, dove ci ha garantito che l’approvazione è assolutamente equivalente all’omologazione, e che era sufficiente a mettere in sito l’apparecchiatura. È chiaro che se così non fosse perché – e faccio un’ipotesi nella quale in questo momento non credo – questa sentenza dovesse resistere a tutti i gradi di giudizio, è chiaro che la Maggioli dovrò renderci conto di questa apparecchiatura che evidentemente non ha superato il vaglio della magistratura. Un’ultima cosa però vorrei dire, tornando su un argomento precedente, se mi consente..»

Prego.

«Ecco, parlando di quale sarà la sorte dei verbali: quelli che sono stati impugnati seguiranno il loro iter – saranno appellati, ci saranno dei ricorsi per cassazione e quindi si vedrà alla fine cosa succederà – mentre per chi non ha impugnato, il verbale rimane valido ed efficace, in quanto non è previsto un annullamento in autotutela per tutti i verbali che sono stati elevati. Come le ho accennato, col comandante della polizia municipale ci siamo sentiti poco fa: abbiamo intenzione di lasciare attivo il macchinario, questo voglio precisarlo, perché qualcuno magari potrebbe pensare che da questo momento l’autovelox non è più in funzione visto l’annullamento del Giudice di Pace. L’autovelox rimarrà in funzione, quindi invito tutti comunque a rispettare i limiti di velocità, perché siamo convinti e fiduciosi, con gli appelli che proporremo, di ristabilire un po’ di chiarezza su questa vicenda».