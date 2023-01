Insieme in armonia… aspettando l’Epifania con l’istituto Mennella

“Insieme in armonia… aspettando l’Epifania” è il titolo dell’evento che si terrà il 5 gennaio 2023 nel Chiostro del Convento di San Francesco (ex Municipio) e nello spazio antistante l’Arciconfraternita S. Maria Visitapoveri. L’evento, inserito nel cartellone “Note di Natale” proposto dal Comune di Forio e dalla Città Metropolitana di Napoli, nasce dalla collaborazione tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” con sedi a Ischia e a Forio, l’Istituto Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino e le associazioni Koiné, Actus tragicus e Pro Loco Panza.

Per l’intera giornata saranno proposte tradizioni contadine, degustazione di prodotti tipici, momenti teatrali, musicali e performance artistiche ispirate alle tecniche del body art, del body painting, dei tableaux vivant.

Il programma della giornata è molto articolato e si svilupperà in una successione di eventi i cui protagonisti saranno gli studenti dell’I.I.S. “C. Mennella”, le associazioni Koiné, Actus tragicus , Pro Loco Panza e le aziende partner:

 dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00 all’Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri: tableaux vivant a cura degli studenti dell’indirizzo tecnico economico per il turismo dell’I.I.S. “C. Mennella”, regia di Vanessa Capossela, docente di Arte e territorio;

 per tutta la giornata : al Chiostro di San Francesco d’Assisi info point, a cura degli studenti dell’indirizzo tecnico economico per il turismo dell’I.I.S. “C. Mennella”, e momenti dedicati alla musica popolare in collaborazione con l’associazione Actus tragicus;

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 c/o il Chiostro di S. Francesco: esposizione e degustazione di prodotti vinicoli e gastronomici di produzione di aziende isolane e dell’I.T.A. “Francesco de Sanctis” di Avellino, in collaborazione con la Pro Loco Panza;

dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 spazio centrale attorno al pozzo del Chiostro: momenti teatrali e musicali a cura degli studenti e dei docenti dell’I.I.S.”Cristofaro Mennella”, regia dell’associazione Koiné;

dalle ore 13.00 lungo i portici del Chiostro di San Francesco: pranzo a base di prodotti tipici con menù fisso, in collaborazione con le associazioni Actus Tragicus e Pro Loco Panza.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a favore dei bambini delle scuole dell’infanzia di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, cosi gravemente colpiti dall’alluvione del 26.11.2022.

Un evento che vuole essere un modo per ritrovarsi, per sentirsi insieme, per riflettere e per dare un sostegno concreto ad una comunità che sta cercando di guarire dalle ferite e di ripartire verso un futuro migliore. Vi aspettiamo numerosi.

La Dirigente dell’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, Giuseppina Di Guida