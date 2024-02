Il pickleball (seconda puntata di due) | #4WD

Per chi avesse perso l’edizione di ieri, val bene ricordare che ho cominciato a raccontarVi, in due puntate, cosa sia il pickleball, il relativamente nuovo sport di racchetta che, come il padel, sta lentamente invadendo l’Europa dopo aver letteralmente spopolato negli Stati Uniti.

Prima di proseguire con le regole, ecco un altro pizzico di storia da “Wikipedia”.

“Questo sport fu ideato nel 1965 da William Bell Jr., Barney McCallum e l’ex-politico Joel Pritchard in Bainbridge Island negli Stati Uniti d’America: il nome deriva da un battello, chiamato “Pickle Boat”, che navigava nello Stretto di Puget vicino al primo campo allestito per questo sport.Attualmente sono migliaia le scuole statunitensi che hanno nel programma il pickleball come attività fisica per gli allievi.”

“In Italia, nel 2018, è stata fondata l’Associazione Italiana Pickleball. L’AIP è membro ufficiale dell’International Pickleball Federation e della World Pickleball Federation. Nell’estate del 2018 ha organizzato la seconda edizione della Bainbridge Cup, competizione intercontinentale a squadre collegata alla prima edizione dell’Italian Open International Championships. A Tocco da Casauria nell’estate 2017 sono stati realizzati i primi tre campi dedicati al pickleball in Italia; la disciplina, riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e Padel nel marzo 2023, si sta progressivamente diffondendo nell’ambito nazionale italiano.

E ora torniamo alle regole da AlphaPadel!

È consentito un solo tentativo di servizio, ad eccezione di quando la palla tocca la rete e atterra nell’area di servizio corretta. Soltanto in questo caso la battuta va ripetuta. In una partita a coppie, dopo il primo servizio sbagliato, sarà il partner ad avere la possibilità di riprovarci. Soltanto in caso di doppio errore, la possibilità di battere passerà alla coppia avversaria. Ogni volta che si sbaglia la battuta, l’avversario ottiene il punto e il diritto a servire. Chi risponde deve far rimbalzare la palla non più di una volta, colpire la palla una sola volta e rimandare la palla oltre la rete.

Non è consentito colpire la palla due volte, far rimbalzare la palla due volte prima di colpirla e che entrambi i giocatori della stessa squadra colpiscano la palla per rimandarla nella metà di campo opposta, nonché colpire la rete nella risposta e mandare la palla oltre i confini del campo.

Quando si fa punto a pickleball? Quando:

· La palla rimbalza due volte nel campo avversario senza venire respinta

· La risposta finisce sulla rete o oltre i confini del campo

· L’avversario colpisce la palla al volo nella “non volley zone”

Nel pickleball si fa punto soltanto se si è in possesso del servizio. Se si commette un errore quando si è titolari del servizio, l’avversario ottiene il diritto a battere ma non fa punto. Le regole sono assimilabili a quelle della pallavolo prima dell’introduzione del rally point system, ovvero con il cambio di gioco. Vince la partita di pickleball chi raggiunge prima quota 11 punti, mentre in caso di parità a 10 bisogna distanziare l’avversario di almeno due punti.”

E sul pickleball, amici Lettori, passo e chiudo!