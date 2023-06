Il commento. La solita destra. Incapace

Gaetano Di Meglio | Non è bastato il disastro Marrazzo in maggioranza. A Ischia, dobbiamo pagare anche i danni da Marrazzo in minoranza. E’ davvero difficile pensare che invece di inveire contro la Maggioranza in Città Metropolitana dobbiamo stare qui a dire che è la minoranza è pessima. Ma questa è la destra delle nostre parti: impresentabile, poco credibile e incapace di realizzare. Destinata, giustamente, alla minoranza in ogni dove. Prova per cui solo la Meloni non basta. Ma andiamo avanti.

La Città Metropolitana è l’ente a cui è deputata la cura delle scuole superiori. E, fino a poco fa, ha tenuto al freddo al gelo gli studenti del Liceo Buchner. Quello che occupa l’altra parte dello stabile che oggi la minoranza non vorrebbe far acquistare agli uffici di Manfredi. Poco più di due milioni di euro per rendere operativo e ufficiale gran parte dell’immobile che il comune ha già dato in comodato e che la legge non consente. Forse nei comuni della destra oggi rappresentata nella Provincia di Napoli sono in vigore altre leggi.

Nel frattempo, i poco credibili consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia, invece di rivendicare scuole serie, moderne e accoglienti ad Ischia per gli studenti del Telese dove si lavora con 25 aule per un fabbisogno di 40, o garantire una nuova sede, dignitosa, all’Istituto Nautico, si preoccupano di protestare per l’unica cosa che sta facendo la Città Metropolitana. ASSURDO!

Anche se la cosa vera assurda è pensare che questa rappresentata in consiglio metropolitano la dobbiamo chiamare anche “destra”. Facendo un torto a tutti quelli che hanno fatto, per anni, una grande DESTRA: popolare, vicina, attenta, puntuale, capace!