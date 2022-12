Hackerato il profilo facebook de Il Dispari. Attivata nuova pagina

In questi giorni di dolore e confusione, siamo stati attaccati da alcuni hacker indiani e abbiamo perso la gestione della pagina facebook “Il Dispari” che vede in foto. Mentre abbiamo attivato tutte le procedure con Meta e Facebook per provare a recuperarla e abbiamo presentato formale denuncia, ci teniamo a comunicare ai lettori che non siamo più in possesso di quella pagina e non sappiamo quali contenuti possano essere pubblicati o altre iniziative possano essere intraprese a nome nostro.

Nel frattempo, vi chiediamo di seguire questa nuova pagina facebook e, se possibile SEGNALARE e BLOCCARE quella vecchia o togliere l’eventuale “mi piace”.

Siamo mortificati ma, come potete capire, non è stata nostra volontà. Tutt’altro.