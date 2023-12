Guasto idrico a Monterone, ma il servizio non si interrompe

Comunicato Stampa | Oggi, 5 dicembre, all’ingresso della frazione di Monterone, nel Comune di Forio, si è verificata la rottura di una grossa condotta di distribuzione idrica in ghisa.

Operai e tecnici dell’EVI sono subito accorsi sul posto, constatando la problematica, per risolvere la quale è necessario un complesso intervento di scavo non attuabile nell’immediato a causa delle avverse condizioni atmosferiche in corso.

Le operazioni sono state quindi programmate per la mattina di domani, 6 dicembre.

Nel frattempo è doveroso segnalare che le utenze della zona non stanno soffrendo problemi di scarsità, perché l’EVI sta utilizzando una condotta secondaria per garantire la fornitura.

L’unico problema che si sta verificando per alcune utenze consiste unicamente in un calo di pressione.