Gli studenti del Mennella visitano la sede dell’ANMI di Ischia

Anmi Ischia Gruppo Attilio Messina è lieto di ospitare una delegazione di studenti del Nautico “C. Mennella” accompagnati dal Prof. Adriano Di Nocera ed il Sig. Comandante Circomare Ischia T.V. Antonio Magi per una breve visita didattica alla Sede ANMI di Ischia Piazza Antica Reggia 17 dalle ore 10 alle ore 12 di martedì 20 febbraio 2024 ed apprendere dai Soci anziani di ANMI l’arte marinaresca ischitana tramandata da padre in figlio e che non si trova sui manuali di navigazione. Un’antica tradizione di uomini di mare che non deve andare perduta nell’oblio dei tempi passati.

Anmi Ischia si propone conformemente ai suoi scopi statutari di iniziare un percorso di cooperazione con la Capitaneria di Porto. Sono operanti accordi tra Gruppi A.N.M.I. e Istituti Tecnico Nautici per la definizione e lo svolgimento del programma di attività didattiche e formative complementari a favore degli studenti, con particolare riguardo a: visite guidate a Enti/Comandi/Unità Navali della Marina Militare, porti e stabilimenti di lavoro/cantieri nazionali; “stages” di ambientamento su Unità Navali, ciascuno limitato ad un massimo di 6-8 giovani e per un massimo di 4-6 ore, per assistere ad una “giornata tipo” a bordo; “stages” di imbarco sulle Navi Scuola “Vespucci e Palinuro”, nel periodo estivo successivo alla chiusura scolastica, per periodi compatibili con le disponibilità logistiche delle Navi;

“stages” estivi settimanali di formazione indetti presso i Comandi delle Capitanerie di Porto, in accordo con l’apposito regolamento attuativo concordato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed il Ministero della Gioventù; cicli di conferenze promozionali e di cultura professionale da svolgere presso l’Istituto Tecnico Nautico, con l’intervento di conferenzieri della Marina Militare, delle Capitanerie di Porto e dell’A.N.M.I. stessa.

Cari giovani e ragazzi anche non provenienti dall’Istituto Nautico veniteci a fare visita ed aderite al nostro sodalizio, perché tutta la vita sul pianeta Terra è iniziata dal mare, tutto si origina dal mare.

Luigi Della Monica, Presidente ANMI Ischia – Gruppo Attilio Messina