Giusy Ferreri e i Matia Bazar, parte la stagione dei grandi eventi sull’isola d’Ischia!

E’ decisamente in musica questa primavera targata 2024, che lancia, in modo deciso, la stagione dei grandi eventi isolani.

Sono tanti, infatti i grandi eventi che sono stati annunciati e che coloreranno la nostra isola fin da questo mese di Aprile.

Ad aprire le danze, nel vero senso della parola, é il Comune di Barano d’Ischia con un concerto molto atteso: Giusy Ferreri.

Esatto, la celebre interprete di brani che sono entrati nella storia della musica italiana (e non solo) incanterà tutti con la sua particolare voce il 26 aprile presso l’incantevole piazzale a due passi dalla Baia dei Maronti, tra stelle e mare.

Un appuntamento da non perdere annunciato dal sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso: “Ad inaugurazione della nuova stagione estiva, il Comune di Barano d’Ischia è lieto di invitarvi al primo evento di questa estate. Venerdì 26 aprile, nella suggestiva baia dei Maronti, Giusy Ferreri Live 2024”. Sono bastate queste parole a scatenare un vero e proprio tamtam tra i tanti appassionati di musica e di belle serate all’aperto, oltre che tra i tanti fan della bravissima Giusy Ferreri che con lei, intoneranno alcuni dei suoi successi come “Volevo te”, “Amore e Capoeira”, “Shimmy Shimmy” e “Non ti scordar mai di me”.

Una apertura della stagione estiva e dei grandi eventi davvero importante, cui seguirà il concerto della band Matia Bazar in programma il 27 aprile a Panza.

In piazza San Leonardo, una della band italiane che ha scritto pagine fondamentali della storia della musica italiana coinvolgerà il pubblico con alcune delle hit più belle, come “Ti sento”, “Vacanze romane”, “Solo tu”, “Per un’ora d’amore” e “C’é tutto un mondo intorno”. Una serata dedicata alla grande musica italiana e alle atmosfere di un tempo, che ci hanno resi unici nel mondo.

Un grande evento annunciato dal Comune di Forio e che caratterizza l’inizio di un lungo cartellone di eventi che costellano l’intero territorio.

Il lungo weekend festivo che conclude il mese di Aprile, quindi, sarà caratterizzato dalla grande musica italiana, ma non mancheranno anche tanti altri appuntamenti tutti da scoprire.