Gaetano Maschio: “Le volte in cui ho incontrato il dialetto”. IL LIBRO

Ancora una volta il dialetto bussa alla porta di Gaetano Maschio, ancora una volta il cantattore foriano tornerà bambino, quando ai piedi del letto di sua nonna Peppinella Patalano ascoltava gli aneddoti legati a Forio e alla sua storia, racconti impreziositi da una terminologia, che già all’epoca incuriosiva il piccolo Gaetano: taremienta ‘gghioche, creje, pruscreje, pruscrigghie… e via dicendo, diventavano un melodioso arricchimento di quanto gli veniva raccontato. Non solo il dialetto foriano ma anche il napoletano saranno il tema di fondo della “dissertazione canoro-recitata” di venerdì 10 marzo, intitolata “Le volte in cui ho incontrato il dialetto.

Da interprete ad autore”, evento che rientra nel cartellone dell’Ass. AIParC Ischia, presieduta da Caterina Mazzella. Gaetano Maschio, accompagnato al piano dal M° Silvano Trani, racconterà e si racconterà attraverso canto, poesia e ricordi, partendo da quei primi approcci fino a giungere agli impegni artistico – culturali, che lo avrebbero visto protagonista nel corso della sua carriera. “Da interprete di testi di Giovanni Verde, Giovanni Maltese, Luigi Polito, Florindo Matarese, o di canzoni scritte da Bovio, Di Giacomo, Gambardella, sono diventato autore di testi in dialetto, portando nel cuore la terminologia usata da mia nonna nei pomeriggi passati insieme ai miei cuginetti e la terminologia entrata in me, quasi automaticamente, attraverso i versi della canzoni napoletane, che ho sempre interpretato.

Di tutto questo desidero rendere partecipi Coloro, che mi daranno l’onore di esserci!” così Gaetano Maschio presenta l’evento. I saluti iniziali saranno affidati a Lucia Annicelli, Direttrice della Biblioteca Comunale Antoniana ed a Caterina Mazzella, Presidente CT AIParC Ischia. Appuntamento quindi a venerdì 10 marzo alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia.