Forio, non basta il guizzo. I biancoverdi cercano la continuità e la vittoria

Settimana di lavoro tranquilla e in fiducia per il Real Forio dopo la vittoria interna contro la Maddalonese. Eppure, in casa biancoverde regna l’intenzione di dare continuità al recente successo. Non basta un guizzo per adagiarsi, serve una marcia importante per raggiungere l’obiettivo stagionale. Per la squadra isolana di Angelo Iervolino, le recenti uscite in trasferta non sono state entusiasmanti in termini di risultati. Il prossimo impegno è sul campo del Sant’Antonio Abate, compagine che rievoca ricordi recenti tutt’altro che positivi. Il tecnico, in vista dell’impegno in esterna, ha parlato della convocazione di ben sei calciatori nella Rappresentativa Campania, tra formazione Under 19 e Under 17.

Così Iervolino in conferenza stampa: “Questo piccolo traguardo per loro dev’essere una motivazione in più, va a dare merito al lavoro, partendo dalla società. I ragazzi sono aggregati in prima squadra, si allenano in un certo modo e in maniera più competitiva rispetto al settore giovanile. Vengo da quel mondo e non bisogna dimenticare tutto il percorso di formazione, con la società e gli allenatori. Mister Billone li ha avuti in rosa dall’inizio, l’anno scorso qualcuno era con mister Flavio. Il percorso parte dai piccoli.

Oscar Cano, un allenatore spagnolo, dice: “Gli allenatori non devono creare il talento, ma non sprecarlo”. Per questi ragazzi è un piccolo traguardo, c’è tanta strada da fare ancora, dato e creato da tutti. Un esempio è Aiello che ha preso dimestichezza ed esperienza, come Peluso che domenica poteva anche far gol. Oppure Castagna che gira nell’orbita nostra, Di Meglio, Seprano: ci sono tanti giovani bravi che devono avere la pazienza di aspettare il proprio turno per fare bene. È importante che i giovani guardino il contenuto della scatola, non solo l’esterno”.

I convocati

Real Forio: Iandoli, Sarracino, Accurso, Aiello, Delgado, Iacono, Capone, Di Meglio A., Di Meglio C., Martinelli, Castagna, Filosa, Guatieri, Jelicanin, Pistola, Seprano, Sogliuzzo, Peluso, Savio, Sorriso

Arbitro: Alessandro Dallaga’ di Rovigo

Assistenti: Carlo Pipola di Ercolano – Vincenzo Tallarico di Ercolano