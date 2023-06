Forio, bloccati abusi sul demanio marittimo

La stagione estiva, meteo permettendo, sta finalmente per avviarsi ed iniziano i controlli costanti e massicci da parte delle forze dell’ordine mirati anche a verificare la regolarità delle varie attività commerciali e il rispetto di tutte le normative.

In particolare in questi giorni la Guardia Costiera di Forio – Ufficio Locamare di concerto con la Polizia Municipale è impegnata in una serie di controlli sul territorio atti a contrastare fenomeni di illegalità.

Proprio nel corso di tali operazioni, presso una attività commerciale sono stati accertati alcuni abusi perpetrati sia sul demanio marittimo che sulla proprietà privata. I militari del Locamare e i vigili urbani hanno immediatamente bloccato tali attività abusive, provvedendo poi a relazionare all’autorità giudiziaria presso il tribunale di Napoli.

I controlli sono destinati a proseguire e ad intensificarsi con l’inoltrarsi della stagione turistica.