Eccellenza. Savio ha segnato in fuorigioco? L’accusa dell’Acerrana

A tempo scaduto. Meglio tardi che mai, il Real Forio rende omaggio a Marco Castaldi, il tifoso che si è ferito al Mazzella prima di Ischia-Real Forio di Coppa. “Gol con dedica per Pasquale Savio. La zampata vincente dell’attaccante foriano ha permesso, in pieno recupero, alla compagine biancoverde di raggiungere, per la seconda volta, nel match, l’Acerrana, fissando il risultato sul due pari” si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa. “Il “Re Turco” è tornato ed il suo primo pensiero dopo la rete non è rivolto alla sua indiscutibile capacità di essere ancora decisivo, anche dopo tre anni di stop. Ancora una volta, Savio dimostra di essere uomo di sport, sia in campo che fuori, dedicando l’importantissima rete messa a segno ieri al tifoso Marco Castaldi, coinvolto lo scorso mese in uno sfortunatissimo incidente. Chapeu”.

E da una zampata felice, ad una zampata di protesta. Il Presidente e il mister dell’Acerrana, anche se con toni diversi, recriminano sul gol di Pasquale Savio che, a tempo ormai scaduto, riesce a trovare la zampata del pareggio. Secondo i padroni di casa in posizione irregolare. Bontà loro.

Intervistati da “Sport Event”, dopo la gara, i due dirigenti, provano a dire la loro. “C’è tanto rammarico per questi tre punti che non sono arrivati. E, con questo pareggio, è il caso di dire che sono persi perché questo pareggio ci sta strettissimo. Abbiamo disputato una partita dominata e dal mio punto di vista, abbiamo creato tante occasioni. Poi arriva quel rigore e, allora, non lo so. Per me è inesistente. Al novantacinquesimo, allo scadere, dagli spalti abbiamo visto due giocatori oltre la linea del difensore” Poi si cambia tono: “subire queste ingiustizie, sotto l’acqua, non fa bene al morale e all’ambiente. Certo volte – aggiunge -, penso che non abbiano più senso i sacrifici che si fanno quando si va avanti così. Ora per tutta la settimana parleremo di un’ingiustizia. Magari l’ottima prestazione rimane però ovviamente il punto ci sta strettissimo, anche perché veniamo dalla sconfitta di Casoria”

Meno polemico e più obiettivo, invece, Vincenzo Di Buono: “C’è tanto rammarico perché a 30 secondi dalla fine avevamo due punti in più in classifica. Il Forio riesce ad agguantare il gol del due a due ed è brutto pareggiare così a tempo praticamente scaduto. Dobbiamo lavorare perché c’è stato un nostro errore. Nessuno che va sulla palla, loro che la giocano tranquillamente. Il loro giocatore fa traversone e la palla va in rete. C’è poco da dire. È andata così, bisogna ripartire. Si, ma non mi voglio appellare gli episodi. Di fatto oggi andiamo a casa con rammarico”. E poi, sulla zampata di Savio: “sul secondo gol invece, che magari voglio rivedere, come dire in maniera più attenta, al momento cui sono due dubbi fuorigioco che hanno portato al gol del pari. E, se così fosse, allora, il rammarico è ancora più forte e più grande”.