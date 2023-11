Eccellenza. Real Forio-Pompei, sala stampa. Maradona jr: “Noi possiamo solo vincere, non abbiamo altre alternative. Forio davvero forte”

Secondo me – commenta l’allenatore del Pompei – abbiamo disputato un primo tempo molto buono, durante il quale potevamo concretizzare qualche situazione ma abbiamo sbagliato l’ultima scelta. Io sono l’allenatore, quindi mi dà fastidio dire che la responsabilità è del portiere. Mi piace pensare che il vento l’abbia allungata un po’ e non ci sia arrivato. Noi sapevamo di venire qui e di giocare una partita del genere e di incontrare una squadra che ci avrebbe creato delle difficoltà”. “Vincere a Forio – aggiunge – non è mai facile, abbiamo visto che ci hanno lasciato le penne squadre molto forti.

Oggi dovevamo vincere, dovevamo mantenere la scia di chi ci precede e ce l’abbiamo fatta. La nostra idea è sempre quella di giocare ed essere protagonisti. Il secondo tempo non ce l’hanno concesso, sono stati bravi, aggressivi e complice la situazione climatica, non era facile giocare controvento, non è stato semplice. Ripeto, sono contento perché nel primo tempo abbiamo fatto cose molto buone ed è normale che una squadra in svantaggio faccia un forcing finale.

Non puoi essere presuntuoso nel pensare di andare fuori casa, soprattutto a Forio contro una squadra forte , e non subire nemmeno un tiro in porta. Siamo stati bravi ad arginarli perché, a parte la parata di Capece alla fine, ricordo il portiere inoperoso nonostante l’arrembaggio.La situazione è molto chiara, noi dobbiamo vincere e non ci possiamo nascondere dietro un dito e dire ne vince una. Proveremo a farlo con tutte le forze. Forio? È ben allenato ed è guidato da un tecnico che stimo. È una squadra che può dire la sua fino alla fine. Noi oggi abbiamo iniziato un bel tour de force che affronteremo con tranquillità. Mercoledì ci sarà il primo scontro contro l’Acerrana, poi penseremo a Puteolana e Afragolese e poi a passare il turno con l’Acerrana”.