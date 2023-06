Non poteva non trascorrere qui, sulla nostra isola, un po’ di meritato relax. É Dries Mertens, lo scugnizzo belga che ha militato per diverse stagioni nel Napoli e che ha lasciato un pezzo di cuore anche ad Ischia.

Eccolo con amici e famiglia tra le strade di Forio, con l’immancabile Ivan Ciaramaglia, illuminato dai caldi raggi del sole di un tramonto a Citara.