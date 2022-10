Divieto di sosta temporaneo al parcheggio Pio Monte Misericordia lato giostrine “apparare” gelsomino

L’operazione pontili era stata regolamentata dalla Ordinanza Dirigenziale N. 77 DEL 19/10/2022 firmata dal comandante della Polizia Municpale Di Noto Morgera

Morgera, vista la comunicazione a firma del liquidatore della società Marina di Casamicciola in liquidazione, Avv. Gelsomino Sirabella, inerente la richiesta di divieto di sosta nel parcheggio Pio Monte della Misericordia lato giostrine dalle ore 07,00 del 20 ottobre, al fine di sistemare i pontili galleggianti, in riferimento alla diffida prot. 11362 del 14/10/2022, giusta autorizzazione prot. 11535 del 18/10/2022 rilasciata dal responsabile UTC ing. Michele Maria Baldino, con obbligo di provvedere alla sistemazione “ad horas”; atteso che le operazioni di sistemazione inizieranno alle ore 07:00 del 20 ottobre con termine presumibile entro le ore 18:00 del giorno successivo e che in tale arco temporale l’area dovrà essere sgombra da veicoli per motivi di sicurezza. Le auto potranno essere rimosse con carro gru ai sensi dell’art. 159 c.d.s.