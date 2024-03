Di Meglio, Castagna e Santaniello: orgoglio Real Forio

calcio giovanile | È stata una settimana favorevole per il settore giovanile del Real Forio. I talenti biancoverdi, che hanno risposto alle varie convocazioni, sono stati i protagonisti degli ultimi giorni. Marco Romano, classe 2006, ha ottenuto la qualificazione agli Europei con l’Italia Under 19: battuta nettamente la Georgia. Andrea Di Meglio (2005) e Antonio Castagna (2005) tornano a casa dopo gli impegni con la Rappresentativa Campania Under 19 al Torneo delle Regioni in Liguria: la squadra, dopo aver vinto due partite, è stata eliminata per un solo gol di differenza.

Da segnalare anche un gol messo a segno da Castagna. Sta proseguendo invece l’avventura di Luca Santaniello agli ordini di mister Gazzaneo con la Rappresentativa Campania Under 17, qualificata alla semifinale. La convocazione del giovane portiere è arrivata a margine di un incontro tra Citarelli e Gazzaneo durante il match di Serie C tra Turris e Monopoli. Dopo averlo visionato, l’allenatore è stato colpito dalle qualità dell’estremo difensore e l’ha portato in ritiro.

E il “Batman” biancoverde è subito salito in cattedra. Il lavoro con gli under ha dato benefici anche all’Ischia Calcio che domenica, per la gara contro la Romana, ha convocato Ballirano, Aniceto e Verde. “Sono soddisfatto e felice, il merito è di tutti gli allenatori che in questi anni hanno lavorato con i ragazzi”, dice Citarelli. Venerdì il settore giovanile del Forio partirà per il torneo di Pasqua a Cesenatico con ben sei squadre: due giocheranno a 11, due a 9 e le restanti a 7. Ci sarà il presidente Luigi Esposito, oltre al responsabile tecnico. Le due squadre “adulte” 2008 e 2009 appartengono alla cantera foriana diretta dal dg Milanese e sotto il controllo tecnico del mister.