Cantinando a Natale, Presepe Vivente, Baccalando e percorsi trekking: ecco il Natale della Pro Loco Panza d’Ischia.

Il primo evento in programma dal 29 dicembre al 8 gennaio sarà Cantinando a Natale, la manifestazione enogastronomica giunta alla sua IX edizione, che proporrà in chiave natalizia tutte le mattine due itinerari dei percorsi che si effettuano nel mese di settembre nell’ambito di Andar per Cantine (programma, info e prenotazion sul sito ufficiale www.prolocopanzaischia.it o 081908436).

I visitatori saranno accompagnati alla riscoperta delle nostre antiche tradizioni attraverso visite guidate nelle più caratteristiche cantine della nostra isola allestite per l’occasione con presepi artigianali. Ad accogliere gli ospiti saranno i cantinieri che proporranno degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici dell’antica tradizione natalizia ischitana. Per gli amanti della natura, sono previsti percorsi trekking che condurranno i partecipanti alla scoperta dei più bei sentieri dell’isola d’Ischia accompagnati da guide ambientali specializzate AIGAE.

Il 30 dicembre appuntamento con la consolidata tradizione del PRESEPE VIVENTE a Panza. Giunta alla IX edizione, la rappresentazione teatrale organizzata in collaborazione con la parrocchia di San Leonardo Abate, si svolgerà venerdì 30 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle 20:00 e vedrà coinvolti oltre centocinquanta figuranti presenti nel borgo antico a rappresentare le scene salienti della natività che proietteranno e coinvolgeranno i visitatori, partecipanti attivi, nella magica atmosfera natalizia. Lungo il percorso sarà possibile inoltre degustare prodotti tipici del nostro territorio il cui ricavato sarà devoluto per le vittime della frana di Casamicciola.

L’ultimo giorno dell’anno, dalle ore 12 a Panza, sarà dedicato a Baccalando, il tradizionale appuntamento con il piatto principe della tradizione natalizia, accompagnato da altre prelibatezze proposte dagli chef della Pro Loco.

I proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza alle popolazioni colpite dalla frana di Casamicciola del 26 novembre 2022.