Barano, c’è il bando per la gestione delle strisce blu

Il Comune di Barano ha avviato la procedura per la gestione delle strisce blu. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara per l’“affidamento in concessione della gestione del servizio aree di sosta a pagamento senza custodia”.

La gara verrà espletata con procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma telematica TuttoGare. Rup è il responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli.

Il valore stimato della concessione viene indicato in 643.556,25 euro oltre Iva.

Il bando specifica che «La stazione appaltante riconoscerà al concessionario un aggio non superiore al 90%, comprensivo di Iva se dovuta, delle somme complessivamente riscosse, nonché un compenso fisso pari ad euro 8,00 oltre Iva su ogni verbale effettivamente riscosso.

I concorrenti dovranno formulare un’offerta a rialzo sulla quota percentuale dei ricavi (minimo 10,00%) che il concessionario dovrà versare alla stazione appaltante».

La durata dell’appalto è fissata in quattro anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 23.59 del 18 giugno prossimo. L’apertura delle offerte è programmata per le ore 10.00 del giorno successivo, 19 giugno.