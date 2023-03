Attivato il Presidio Territoriale e della Sala di Controllo, stop all’evacuazione precauzionale

Si avvisa la cittadinanza che, grazie all’attivazione del Presidio Territoriale e della Sala di Controllo del Comune di Casamicciola Terme e a seguito dell’adozione del nuovo Piano Stralcio sul dissesto idrogeologico per la gestione dell’emergenza post evento alluvionale del 26.11.2022, pubblicato in data odierna sul sito del Comune di Casamicciola Terme, in caso di allerta meteo gialla o arancione non si procederà più alla evacuazione precauzionale degli abitanti delle Zone A4 e D.

Pertanto da oggi, solo nel caso in cui la Sala di Controllo registri il superamento della soglia di pericolo attraverso le apposite apparecchiature tecnologiche o a seguito di specifici sopralluoghi sul territorio, si provvederà all’allontanamento dei cittadini dalle zone a rischio.

Nel caso di allerta meteo restano, comunque, in vigore le misure di autoprotezione già conosciute per le Zone B e C, e cioè evitare gli spostamenti e l’utilizzo di scantinati e piani bassi durante la pioggia, nonchè la rimozione delle auto in sosta su Via Monte della Misericordia.