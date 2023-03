40 anni di attività, civica benemerenza per i fratelli Cavaliere del mitico Bar De Maio

Dal 1983 al 2023: quarant’anni di attività per il Bar Gelateria De Maio, gestito dai fratelli Cavaliere. La ricorrenza è stata degnamente celebrata dall’amministrazione del Comune di Ischia con il conferimento di una civica benemerenza.

Il sindaco Enzo Ferrandino ha ricordato il cammino dei tre imprenditori, da quel giorno di quarant’anni fa in cui con grande coraggio avevano deciso di intraprendere un’attività di azienda e di impresa in maniera autonoma, in un momento in cui l’isola era in fermento e c’era tanta voglia di fare. Il primo cittadino ha riconosciuto i tanti meriti della famiglia Cavaliere, in grado di superare vari sacrifici affrontati sempre con quotidiana onestà intellettuale e pratica, rispettando le regole della società e del vivere civile, e costruendo un’attività apprezzata da tutta la cittadinanza.

Un esempio positivo e un riferimento per la comunità ischitana, soprattutto per le nuove generazioni, a dimostrare che lavorando con orgoglio, coraggio, determinazione e sacrificio, si possono raggiungere importanti successi e tante soddisfazioni.