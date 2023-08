Si perde nei boschi ai “Pizzi Bianchi”, soccorso dai Carabinieri Forestali

Aveva deciso di fare una escursione a piedi in una delle zone più suggestive di Ischia ma è stato colpito da un attacco di panico tanto da dover essere soccorso dai Carabinieri Forestali. Di qui una segnalazione alla centrale operativa del 112 relativa alla richiesta di aiuto dell’escursionista che stava percorrendo in salita la zona dei Pizzi Bianchi, nel comune di Serrara Fontana. L’uomo aveva spiegato al telefono di essere in preda ad un attacco di panico e d’ansia anche perché si era ritrovato in una zona impervia che pareva senza via d’uscita: in breve è stata allertata una pattuglia dei carabinieri forestali che si è recata nel punto indicato dal GPS dal telefonino della persona che aveva chiesto soccorso. I militari, in costante contatto telefonico con l’escursionista per monitorare le sue condizioni e per rassicurarlo, percorrendo a piedi i sentieri dell’area boscata sono riusciti a trovarlo dopo circa un’ora. L’uomo, non avendo acqua con se, era anche leggermente disidratato; dopo averlo fatto bere, i forestali si sono assicurati che fosse in condizioni di poter muoversi per raggiungere la strada principale dove è arrivato con la guida dei militari e ha trovato ad attenderlo i genitori coi quali ha fatto ritorno in albergo.