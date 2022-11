Serrara Fontana, ecco “Legami e Radici”, una nuova associazione. Si parte con tre eventi per il 25 novembre contro la violenza sulle donne

Sono 11 i soci fondatori che hanno dato vita ad una nuova realtà associativa di Serrara Fontana. Si chiama “Legami e Radici” e ha lo scopo di promuovere il territorio e il patrimonio storico, artistico e culturale del comune montano ma anche dell’Isola. Presidente nuovo sodalizio è l’avvocato Filomena Mattera e si coordina con la doppia vicepresidenza di Antonietta Barricelli e Giuseppe Di Meglio con Palma Iacono segretario; e Aniello Castaldi, tesoriere. Completano l’organigramma i consiglieri Francesco Iacono, Alessandro Scotti, Cesare Mattera, Pietro Monti, Luigi Mennella e Antonio De Luise e, al momento, l’associazione conta 10 soci ordinari residenti anche in altri comuni isolani.

Tanti e corposi gli obiettivi stabiliti nello Statuto, tutti volti alla tutela dei diritti sociali e culturali, alla difesa e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale a salvaguardia dell’identità territoriale, del paesaggio e dell’ambiente e a garanzia di una vita dignitosa per tutti i membri della comunità. In particolare l’Associazione “Legami e Radici” si propone di :promuovere il territorio e il patrimonio storico, artistico e culturale dei comuni dell’Isola d’Ischia ed in particolare del Comune di Serrara Fontana in Italia e all’estero; sensibilizzare la popolazione su tematiche legate ai disagi sociali, discriminazioni e tutte le forme di violenza; valorizzare la cooperazione e il mutuo aiuto rivolto al cittadino con particolari bisogni sociali, familiari e sostentativi; potenziare le conoscenze degli aspetti agricoli, ittici e artigianali dell’Isola d’Ischia ed in particolare del Comune di Serrara Fontana; favorire la diffusione e lo studio dell’espressione artistica in tutti i suoi linguaggi; tutelare il patrimonio della conoscenza tramandata oralmente; informare il cittadino su tematiche legate al benessere della popolazione, soprattutto in relazione alla fascia di popolazione più giovane; diffondere la cultura delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere; organizzare attività ludico-ricreative per rafforzare lo spirito aggregativo e il senso di comunità.

La neo- nata Associazione, l’atto costitutivo infatti è stato firmato meno di un mese fa, ha organizzato 3 eventi in occasione della ricorrenza del 25 novembre, 2 incontri per bambini da 6 a 10 anni nelle giornate del 21 e 23 novembre dalle 15 alle 17 per sensibilizzare sulla ricorrenza con letture, giochi e lavori manuali e un evento pubblico sul Belvedere di Serrara giorno 25 novembre dalle ore 10.30. In quest’occasione saranno presenti gli alunni della scuola Primaria di Fontana con le docenti e la Preside dell’I.C. Forio 2 ma sono stati inviate anche le Autorità civili e militari, le Forze dell’Ordine, Don Pasquale, il Presidente della Croce Rosa e dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia, i giornalisti isolani e i Presidenti delle Associazioni del Comune di Serrara. In programma c’è la presentazione dell’Associazione “Legami e Radici”, gli interventi degli ospiti, una marcia coreografica per dire “No, alla violenza” con i bambini della Primaria di Fontana ed i presenti, letture a tema e la donazione di una panchina alla comunità di Serrara Fontana.