Serie D. Ischia. Gemito resta in tribuna. Arriva David Musella

SSD Ischia Calcio comunica che David Musella è rientrato dal prestito al Real Forio ed è a disposizione dello staff tecnico. Il portiere, classe 2005, nella scorsa stagione nelle fila gialloblù ha esordito nel campionato di Eccellenza. Bentornato David!” è questo lo striminzito comunicato dell’Ischia Calcio che ci introduce in nuovo colpo di mercato. L’infortunio di Gemito, annunciato a pochi minuti dalla gara di domenica scorsa, non solo ha dato “sostanza” a quanto tecnicamente avevamo evidenziato con Mister Serappo in “Raggi D” di qualche settimana fa, ma ha anche dato sostanza ad un rumor che vorrebbe il numero uno ischitano molto influenzato da qualche telefonata dalla terraferma.

Il fascino del d.g. Governucci, infatti, avrebbe sollecitato il portiere ischitano a maturare qualche scelta che lo potrebbe portare fuori dall’isola. In questo contesto, tuttavia, è quanto mai necessario fare un’altra valutazione più “terra terra”. Riabbracciare Gaetano e non farlo emigrare ogni 15 giorni a Forio, è un simbolo che rafforza il cerchio magico del sommo poeta. Un cerchio magico che si era già rafforzato con l’arrivo di Massimo. E, come si suol dire, chi vo’ capì, capisc…