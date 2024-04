Serie D. Ischia. Foglia Manzillo: “C’è rammarico, il pareggio sarebbe stato giusto”

Il Gladiator è uscito senza punti dalla trasferta isolana, il mister Antonio Foglia Manzillo ha analizzato la prova dei suoi ragazzi e ha detto la sua al triplice fischio: “Andiamo via sconfitti nel risultato, ma non nella prestazione. Nel primo tempo l’Ischia ha fatto la partita, ma ha segnato quando avevamo noi il pallone e quindi c’è rammarico per il gol preso. La difesa si è comportata bene, così come tutta la squadra: prendere gol così, in uscita, genera qualche rammarico. Nella ripresa abbiamo provato a creare qualche occasione, ma abbiamo trovato un portiere che ha tolto i palloni dall’incrocio. Secondo me il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Cambio di Marone con Gemito? Stavamo perdendo e quindi ho preferito giocare con un altro over di movimento. Marone è un nostro top player, quando posso lo schiero, ma è chiaro che si perde qualcosa in mezzo al campo. Sull’1-0 per l’Ischia non avevamo nulla da perdere e quindi c’è stata questa sostituzione, credo sia stata una decisione giusta. Bilancio? Lo faremo alla fine, quello che posso dire è che, prima di queste due sconfitte, nelle mie nove partite avevamo una proiezione che diceva 75 punti. Fare 18 punti su 10 partite, è una proiezione da secondo o terzo posto. Queste due gare ci fanno abbassare la media, ma sono soddisfatto di questo percorso perché ci siamo tolti da una situazione che era compromessa. Contro Romana ed Ischia si può perdere, dispiace perché non meritavamo zero punti. Prendiamo atto e vediamo di chiudere con tre vittorie. Scomparsa del segretario D’Amore? Si è sentita tantissimo, volevamo dedicargli un risultato positivo. Abbiamo comunque dedicato una grande prestazione di cuore”.