Serie D. Ischia-Budoni 2-1. Pino Taglialatela: “Presto nuove forze in società. Ora pensiamo al prato del Mazzella”

Pino Taglialatela arriva in sala stampa ancora con il battito accelerato! L’emozione del campo è stata forte. Il presidente, però, non ha dubbi: “Abbiamo l’obbiettivo di formare una grande società. Sono riuscito a far entrare Bigi che è una grossa forza e penso che a breve entreranno altre forze importanti (ci sono diverse voci che spifferano di imprenditori vicino a Carlino, ndr). Più avanti discuteremo quella che sarà l’Ischia a livello societario nei prossimi anni”.

Il presidente poi continua: “Il mio obbiettivo è quello di far andare avanti l’Ischia per tanti e tanti anni e che diventi una grande realtà. Sono felice dei risultati che abbiamo anche grazie al grande lavoro dell’allenatore, del direttore sportivo e della squadra. Stanno facendo cose meravigliose e mi hanno consentito di far entrare nuovi indotti e nuovi personaggi che possono creare una grande società. A breve avremo delle nuove maglie e il merchandising che dall’anno prossimo ci caratterizzerà come una società di livello”.