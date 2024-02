Serie D. Il focus. Dario, il nuovo conquistatore gialloblù

Il suo timbro, decisivo, sulla partita dello stadio Mazzella. Una punizione apparentemente non irresistibile, ma che scardina il bunker degli avversari e piega le mani dell’ultimo ostacolo, il portiere Marano, protagonista di una serie di parate salva-risultato. E invece sulla bordata di Dario nulla può. E l’impianto isolano, colorato di gialloblù, si inchina al suo metronomo. La copertina dell’ultima gara disputata dall’Ischia è tutta per Giacomarro, autore del calcio piazzato finale. La responsabilità sulle spalle non lo spaventa, il classe ’95 di Palermo si incarica della battuta e piazza il colpaccio.

Tre punti, l’Ischia Calcio sorride, i presenti esultano e Buonocore festeggia in panchina. Per il ventottenne è già la migliore stagione, in termini realizzativi, della sua carriera. Perché i numeri non mentono: 7 gol in 62 presenze con la Primavera del Palermo dal 2012 al 2014, poi 5 gol in 61 gettoni con il Melfi in Serie C dal 2014 al 2016. Due anni anche a Gubbio dove colleziona una sola rete in 64 apparizioni, zero spunti con il Bisceglie nel 2018/19 e uno con il Casarano tra il 2019 e il 2021.

Due marcature con l’Audace Cerignola nella storica promozione dell’annata 2021/22, nessun guizzo invece a Nocera. Sull’isola sembra aver trovato la sua dimensione, il posto che ne esalta il rendimento e con uno staff che lo sta mettendo al centro del progetto. Lo score stagionale dice 21 presenze e 4 sigilli, un record mai raggiunto nelle altre piazze in un singolo anno e battuto con il bolide di domenica scorsa. Soltanto con le giovanili rosanero, nel 2012/13, ha fatto meglio (5) a campionato concluso. È l’uomo dell’Ischia, tra i più decisivi. Con la Costa Orientale Sarda completò la rimonta all’andata, con la Romana firmò il momentaneo primo pareggio. Decisive invece le punizioni con Trastevere e Budoni. Buonocore si coccola il suo centrocampista, i gialloblù gongolano. E Giacomarro ha trovato la giusta realtà per esaltare le sue indiscutibili qualità.

foto Francesco Di Noto Morgera