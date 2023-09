Sergio Assisi a caccia di location: incantato dalla Baia di Cartaromana e dalla cucina di Porcaro

Elena Mazzella – E’ facile essere felici quando si è felici: questa la frase d’ordine che appare sul profilo social del noto attore, regista, produttore e scrittore Sergio Assisi. E come testimonia la foto con lo chef Nando Porcaro, non possiamo pensare al contrario: entusiasta e gioioso insieme all’affermato condottiero dell’esclusivo ristorante La Nassa, splendido gioiello mediterraneo all’interno dell’Hotel Delfini, incastonato nella Baia più suggestiva dell’isola apprezzato da vip del calibro di Antonella Salvucci e Clara Mc Gregor. Ha letteralmente spalancato gli occhi il simpaticissimo attore divenuto popolare per la serie “Capri: davanti a tanta bellezza dove l’imponenza del Castello Aragonese e gli scogli di S. Anna padroneggiano su acque cristalline dal tipico colore verde ha gustato tutta la bontà dell’isola tradotta nelle specialità a base di pesce dello chef Porcaro e della sua ciurma.

Ad Ischia da qualche giorno, Sergio Assisi è a caccia di location per il suo prossimo film che lo vedrà impegnato nel doppio ruolo di regista e attore. Prodotto dalla Vargo Film, casa di produzione Campana con l’intento di valorizzare il nostro splendido territorio, il nuovo progetto cinematografico di Assisi sarà una commedia romantica le cui riprese inizieranno in autunno in cui, ci assicurano, il nome di Ischia sarà sempre ben evidente.