Sarà Tsitsipas-Djokovic la finale degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il serbo, quinto favorito del tabellone, domina la semifinale contro lo statunitense Tommy Paul, numero 35 Atp e mai così avanti in un Major: 7-5 6-1 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco. Per Djokovic è la decima finale a Melbourne: nelle nove precedenti occasioni ha sempre vinto e domenica avrà la possibilità di conquistare il suo 22esimo Slam, eguagliando il record di Nadal, e tornare al vertice della classifica Atp per la prima volta da giugno. Di fronte ci sarà però Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie, che nell’altra semifinale ha piegato in quattro set, dopo tre ore e 21 minuti di gioco, il russo e argento olimpico Karen Khachanov: 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 il punteggio a favore del 24enne greco, che si era sempre fermato in semifinale nelle ultime tre edizioni. Per Tsitsipas – anche lui in caso di successo diventerebbe il nuovo numero 1 al posto di Alcaraz – sarà anche la seconda finale in carriera in uno Slam dopo quella persa al Roland Garros 2021 proprio contro Djokovic al quinto set.

– foto agenziafotogramma.it –

