Rotary Ischia Isola Verde e Isola di Procida a Pozzuoli per il Forum sui Campi Flegrei   

Sempre in continuo fermento il Rotary Club Campi Flegrei con iniziative proprie e partecipazione ad eventi istituzionali e no, tutti pregni di grande valore socioculturale.

Il Club ha preso parte al Seminario della Rotary Foundation, presso l’Hotel San Francesco al Monte di Napoli, con il suo Presidente Brunello Canessa ed il Presidente dell’apposita Commissione Salvo Tramontano, attenti testimoni delle raccomandazioni del Presidente Internazionale della R.F. Barry Rassin venuto a Napoli per l’occasione, mentre all’inaugurazione dei Campionati Europei di Scherma al Palavesuvio hanno presenziato il Vicepresidente del Club Raffaello Mastantuono ed il Segretario Michele Finaldi. A Palazzo Migliaresi di Pozzuoli è stata, poi, la volta della presentazione del libro “Ritratti di Donne Straordinarie”, a cura della Past President Patrizia Leone, presenti alla ufficializzazione del Progetto Distrettuale tanti dirigenti e Soci del Campi Flegrei, oltre al Governatore del Distretto Ugo Oliviero, al Sindaco Luigi Manzoni e agli Assessori Fabiana Riccobene, Vittorio Festa e Lucia Basciano. Ha fatto seguito il Seminario Istruzione Squadra Distrettuale al quale non hanno fatto mancare la loro presenza Daniela Gravino, Membro Commissione Distrettuale Effettivo, e Guido De Joanna, Assistente al Governatore 2024/2025 Antonio Brando, per il Club Isola di Procida.

A Pompei, nella Sala Luisa Trapani, la delegazione dei Campi Flegrei, guidata da Brunello Canessa e composta da Daniela Gravino, Raffaello Mastantuono, Adriano Zeni, Emilia Annunziata Presidente Incoming ed Ester Vastarella Presidente Eletta, ha assistito alla consegna del Premio Distrettuale “Prima di Tutto la Pace” alla Comunità di Sant’Egidio, in un parterre denso di autorità rotariane, religiose e civili. Nel frattempo, all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, splendida sede del Club, è nato il Forum Distrettuale sui Campi Flegrei che coinvolge ben 16 Club dell’area Sud-Ovest di Napoli con la sottoscrizione del documento programmatico, promosso e predisposto dal Past President del Rotary Club Isola di Procida Giuseppe Nardini, da parte dei Past President, Presidenti, Presidenti Incoming e Presidenti Eletti dei sedici Club. Al primo direttivo presenti Brunello Canessa, Guido De Joanna ed Emilia Annunziata, Ester Vastarella collegata da remoto.

Al Belvedere di San Leucio, per il Seminario Distrettuale sull’Intelligenza Artificiale, sono intervenuti Brunello Canessa, Daniela Gravino e la Dirigente del Club Nicoletta Ferrigni, autrice di una brillante ed applaudita relazione nella recente conviviale dedicata a “Nuove frontiere terapeutiche in post menopausa”.

Ancora tanta carne al fuoco con i prossimi appuntamenti, il 18 aprile, sempre a Gli Dei, la Finale del Time for Rocking, gara canora, cofinanziata dal Distretto Rotary Campania, con Brunello Canessa deus ex machina della kermesse alla quale sono iscritti diversi Club e, successivamente, il 24 aprile nella prestigiosa sala dell’Ostrichina della stupenda Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro, seconda presentazione del Libro “Ritratti di Donne Straordinarie”, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Bacoli per celebrare le donne del territorio. Durante l’evento, presenti le autorità rotariane e civili, è previsto un intermezzo musicale della tradizione “al femminile” con interpretazioni di Monica Doglione e Susanna Canessa, insegnante al Conservatorio di Napoli e concertista.