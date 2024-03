Record personali per Giuseppe Monti ed Andrea Mattera alla Stramilano 2024

Si è disputata a Milano la 51°edizione della Stramilano, classica gara sulla distanza dei ventuno chilometri che prevedeva anche due manifestazioni non competitive sulle distanze dei dieci e dei cinque chilometri. Circa seimila gli atleti presenti che si sono cimentati sulla mezza maratona lungo un percorso pianeggiante con partenza ed arrivo nella centrale Piazza Castello. Cinque i portacolori del Marathon Club presenti: Marco Trani in 1h28’13” conferma il tempo ottenuto nella mezza maratona di Napoli con il rammarico di un calo nella seconda parte che ne ha pregiudicato un riscontro cronometrico ancora migliore.

Record personale per Giuseppe Monti che sta vivendo una seconda giovinezza podistica in 1h35’ migliorando di oltre tre minuti (!) il tempo ottenuto appena un mese fa a Napoli. Miglior risultato sulla distanza anche per Andrea Mattera che con una coraggiosa condotta di gara termina la sua prova in 1h49’ migliorandosi in sei mesi di oltre dodici minuti (!). Luigi Trani con il suo passo costante migliora il tempo ottenuto a Napoli di tre minuti ottenendo il tempo che si era prefissato in 1h52’. Complicata gara per Raffaella Barbieri, l’atleta isolana ha sofferto il riacutizzarsi di una infiammazione inguinale avuta ad inizio settimana che l’ha costretta a fermarsi al quindicesimo chilometro, nonostante ciò con grinta e carattere ha voluto portare a termine la gara in 2h00.