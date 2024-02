Real Forio, sollevato Mister Iervolino

Il Real Forio 2014 comunica di aver sollevato Angelo Iervolino dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

E’ stato senza dubbio un importante percorso di crescita quello intrapreso dal Real Forio 2014 sotto la guida di mister Angelo Iervolino, il quale sin dal primo giorno ha lavorato con grande professionalità e con una metodologia tesa a curare ogni dettaglio del mondo Real Forio 2014. Giunto all’ombra del Torrione nel novembre 2022, mister Iervolino ha ereditato la squadra con soli 9 punti in classifica e, nonostante la complessità della situazione, ha condotto i biancoverdi sino alla salvezza diretta nel massimo campionato regionale. Anche nell’attuale stagione le soddisfazioni non sono mancate: in primis, l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Regionale, competizione dalla quale la squadra biancoverde è stata eliminata, soltanto a pochi minuti dal triplice fischio, dalla formazione laureatasi successivamente campione. Non si possono, inoltre, non tenere in debita considerazione gli evidenti progressi compiuti da numerosi calciatori, under e non solo, nel corso della permanenza di mister Iervolino e del suo staff a Forio.

Solo il desiderio di dare un’immediata svolta alla stagione in corso, conferendo continuità alle prestazioni, e la necessità di scendere in campo con la indispensabile grinta per le partite future, hanno spinto la Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

Unitamente all’allenatore anche lo staff tecnico è sollevato dal proprio ruolo.

Al mister ed allo staff tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società ed augura essi i migliori successi professionali per il prosieguo della propria carriera.

Il Real Forio 2014 comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.