Porto di Sant’Angelo, pubblicato l’avviso per i posti barca. L’assegnazione per la stagione 2024

Ormeggi riservati ai cittadini residenti almeno da cinque anni e ai titolari di licenze di noleggio. C’è tempo fino al 26 aprile per presentare le domande.

Tra le attività di gestione del porto turistico di Sant’Angelo da parte del Comune di Serrara Fontana in vista della stagione 2024, rientra anche l’assegnazione dei porti barca ai residenti e ai titolari di licenze di noleggio.

La responsabile del Servizio Demanio dott.ssa Rosanna Mattera ha pubblicato il relativo avviso per l’assegnazione nella zona contraddistinta con la lettera “SP 004” (darsena).

L’avviso è rivolto «ai cittadini residenti del Comune di Serrara Fontana da almeno 5 anni, proprietari o possessori di natanti da diporto fino a 7,00 mt e con motore di potenza non superiore a 100 cv; ai cittadini residenti del Comune di Serrara Fontana da almeno 5 anni, proprietari o possessori di natanti da diporto superiori a 7,00 mt e con motore di potenza superiore a 100 cv; ai titolari di licenza per attività di noleggio e noleggio con conducente».

Si specifica che «i cittadini residenti possono presentare istanza ai fini dell’ottenimento di un posto barca per il solo ormeggio e senza fini di lucro sino al 31 ottobre all’interno dello specchio acqueo “SP 004” del Porto turistico di Sant’Angelo significando che allo smontaggio del pontile presso la scogliera di sottoflutto le barche ivi ormeggiate troveranno allocazione presso il pontile fisso; i titolari di licenze commerciali per attività di noleggio/locazione e noleggio con conducente possono presentare istanza per ormeggio nello specchio acqueo “SP003” stalli dal n. 37 al 39 oltre al n. 70 dello specchio acqueo “SP002”, salvo variazioni scaturenti dal piano ormeggio e/o da variazioni della Concessione demaniale marittima».

Le assegnazioni sono valide per la stagione turistica 2024 e si procederà all’assegnazione dando precedenza in graduatoria alle società/ditte aventi la sede legale dell’attività nel Comune di Serrara Fontana e pregressa esperienza nel settore dell’attività di noleggio/locazione. Tale requisito trova motivazione nella necessità di assicurare il corretto svolgimento delle attività alle società già operanti nel settore sul territorio comunale che siano prive di ormeggi ove poter allocare le unità da diporto».

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 23:59 del 26 aprile. L’avviso precisa inoltre che «un posto barca ed esattamente il numero “21” viene riservato a soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 residente in Serrara Fontana» e che «i posti barca riportanti il numero 9-10-11-12-13 saranno assegnati alle imbarcazioni che esercitano attività di noleggio, locazione e assistenza. I posti barca riportanti il numero 37-38 e 39 “SP003” oltre al n. 70 specchio acqueo “SP002” saranno assegnati alle imbarcazioni che esercitano attività di noleggio con conducente».

Le tariffe mensili applicate per la stagione 2024 sono quelle indicate sul sito della Marina di S. Angelo. Infine, si fa presente «che all’interno dello specchio acqueo SP 004 non saranno erogati i servizi di acqua e luce ad eccezione del servizio idrico per le unità da noleggio».