Piano degli interventi urgenti per l’isola: 166 progetti per 46 milioni di euro. L’ELENCO COMPLETO COMUNE PER COMUNE

Gaetano Di Meglio | Ad un anno, quasi, dalla frana che ha distrutto 12 famiglie, un pezzo (piccolo) di comunità e ha segnato, ancora una volta, la nostra storia abbiamo ritenuto necessario e opportuno pubblicare l’intero elenco del “piano degli interventi urgenti” perché, altrimenti, restiamo sempre sospesi nel tempo e ci facciamo travolgere dal primo Tozzi che capita e dalla sua ignoranza o strumentalità nel dire e nel fare. E’ trascorso un anno e mai come in questo anno, abbiamo cose che mai avremmo immaginato. Tuttavia, però, in molti trovano più piacere a dire “non si fa nulla” o “è tutto uguale” solo per il gusto di dire qualcosa e per essere nella scia (populistica) di quelli che sembrano più indignati degli altri.

166 interventi, divisi per comune, per capire che cosa serve fare. Sembra strano, tuttavia, questa è l’unica ricetta che si può prescrivere. Una sfida epocale, un’occasione (forse economica) per pochissimi e un passo avanti che dovrebbe farci avere un sussulto di orgoglio. Abbiamo deciso di pubblicare e rendere noti gli interventi e il loro costo affinché si provi a formare una percezione diversa di quello che dobbiamo affrontare. Parziale e non risolutivo, ovvio. Solo un primo elenco, scontato. Ma rendiamoci conto da dove eravamo partiti. Anzi, da dove eravamo caduti.

Il comunicato

Via libera a dieci nuovi interventi urgenti per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio residuo a Ischia, a partire dalle attività di ripristino delle funzionalità idrauliche e altre opere connesse agli alvei Celario e Puzzillo, ma anche a forme semplificate di rendicontazione e incrementi fino al 50% degli anticipi erogati per sostenere i soggetti attuatori e le imprese impegnate nei lavori. Queste, in sintesi, le novità contenute nell’ordinanza n.15 firmata dal Commissario delegato all’emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, che dà attuazione alla rimodulazione del Piano degli interventi di somma ed estrema urgenza a Ischia, così come approvato dal Dipartimento della Protezione civile il 20 ottobre scorso. Si tratta di un provvedimento che integra e aggiorna l’ordinanza n.9 del 10 marzo 2023, sulla base di un elenco di interventi più organico, ridefinito alla luce degli scostamenti evidenziati rispetto agli interventi originariamente previsti e di una stima economica più accurata delle nuove esigenze emerse in corso di attuazione. Il Piano rimodulato prevede dieci nuovi interventi, prime fra tutte, in ragione della loro assoluta urgenza, le attività di ripristino delle funzionalità dell’alveo Celario, conseguenti ai lavori di pulizia e rimozione detriti in corso, la realizzazione dei sottopassi idraulici e connesse opere stradali per l’attraversamento degli alvei sempre in località Celario, nonché gli interventi provvisionali di sbarramento dell’alveo Puzzillo, finalizzati alla messa in sicurezza urgente e al contenimento del deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti durante i lavori di pulitura. Per questi tre importanti interventi, il Commissario delegato assume il ruolo di Soggetto Attuatore e provvede a garantirne la tempestiva esecuzione. A questi, si aggiungono altri interventi di pulitura e messa in sicurezza nei diversi comuni dell’isola, da Piazza Marina nel Comune di Casamicciola, a Via Monte Cotto nel Comune di Barano d’Ischia, da Via Mortola a Forio, a Cava Pontina e all’alveo di Fondolillo di Serrara Fontana, da via Ca’ Mornile nel Comune di Ischia fino a Via Pannella a Lacco Ameno. Per accelerare i tempi di rendicontazione e di pagamento in favore dei Soggetti attuatori e delle ditte esecutrici dei lavori, con l’ordinanza pubblicata oggi vengono introdotte procedure più snelle per il trasferimento delle risorse stanziate e vengono aumentate le quote di anticipazione. In particolare, per gli interventi ultimati si può richiedere il saldo del 100% delle spese sostenute in un’unica soluzione, previa rendicontazione, mentre per gli interventi avviati ma non ancora conclusi l’anticipazione riconosciuta passa dal 30 – 40% al 50% dell’importo previsto. Stessa anticipazione del 50% può essere riconosciuta anche a coloro che abbiano avviato la sola attività di progettazione. In alternativa alle modalità di erogazione e rendicontazione già disciplinate dall’Ordinanza n.9, il Soggetto Attuatore può optare per una procedura semplificata, richiedendo senza alcuna formalità, l’anticipazione fino al 50% e una volta terminati i fondi un successivo trasferimento del residuo 50%, previa attestazione sotto la propria responsabilità della correttezza e completezza degli adempimenti previsti dalla legge e dalle ordinanze commissariali, con successivo controllo a campione da parte della Struttura commissariale. Al Piano rimodulato, di cui si è data attuazione con questa ordinanza, seguirà un ulteriore Piano di circa nuovi 30 interventi, finanziati con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre scorso e che prevede uno stanziamento di quasi 25 milioni di euro, per i quali le modalità attuative e i soggetti attuatori saranno definiti con un’ordinanza che sarà varata nelle prossime settimane.

Pubblichiamo l’elenco aggiornato dei 166 interventi con il seguente ordine: soggetto attuatore; tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica; importi.

BARANO D’ISCHIA

Comune di Barano d’Ischia; Lavori di rimozione di materiale franato – Rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito; 1.220,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; SP 155, messa in sicurezza provvisoria; 3.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospiscienti strade pubbliche; 5.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori di Rimozione inerti; 70.000,00

Comune di Barano d’Ischia; Lavori di Rimozione albero caduto con mezzi meccanici;3.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Sistemazione del materiale franato e distaccato;50.000,00 €

Commissario Delegato; Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile; 200.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti rocciosi prospicienti strada carrabile; 30.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; mitigazione del rischio con lavori di sistemazione di una porzione dei muri latistanti la strada pubblica via Giorgio Corafà; 60.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento;120.000,00

Comune di Barano d’Ischia;Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile; 180.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti) fase 1; 80.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Pulizia delle rete paramassi presistenti -;800.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso il canale Spigadosso;456.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospiscienti la Pubblica via Cufa;100.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti la strada Pubblica P.Le Cretaio;100.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia;Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni dei cavoni;200.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; SP143, messa in sicurezza provvisoria; 5.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; sistemazione / realizzazione opere di contenimento,; 140.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc.; 200.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; sistemazione / realizzazione opere di contenimento; 200.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica via Pendio del Gelso; 250.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto; 100.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori volti allamitigazione del rischio presso l’Alveo Cava Zaffarano-Prima pulizia di un tratto; 320.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso presso Cava Pallarito; 70.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti la Via Chiummano; 170.000,00 €

Comune di Barano d’Ischia; Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti la Via Vecchia Pallarito; 70.000,00 €

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

Comune di Casamicciola Terme; Assistenza operatori; 100.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Delimitazione della sede viaria, 1°disgaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla frana in direz Lacco; 300.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Ex SS 270 Isola Verde altezza km 28+800., rimozione rete, taglio arbusti, disgaggio parti di costone, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte della scarpata. Con uno sviluppo lineare per m.150 circa; 30.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola; 15.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/2022, dell’art.25 comma 2, lett. a e b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018; 2.000.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Intervento da attuare nell’immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzionedelle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Guglielmo Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi, via Nizzola, piazzetta Nizzola, II traversa Santa Barbara – art.25 comma 2, lett. b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018; 1.300.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento di versante sovrastante l’Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media di mt 17,00. – Primi interventi di messa in sicurezza; 975.858,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un’altezza di mt 30,00 -Primi interventi di messa in sicurezza; 2.314.695,91 €

Comune di Casamicciola Terme; Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia- Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora), Piazza e via Marina – C.so L. Manzi – Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredi urbani divelti; 1.170.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un’altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi dimessa in sicurezza; 87.206,98 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella; 116.267,77 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un’altezza media di circa mt. 10,00 -Primi interventi di messa in sicurezza; 669.743,16 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, Via Mortito; 720.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m. 3,00 Primi interventi di messa in sicurezza; 10.506,64 €

Comune di Casamicciola Terme; Intervento di ricostruzione muro di contenimento alla strada via Celario (oltre frana); 350.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell’Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed un’altezza media di circa mt 3,00; 850.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Intervento da attuare nell’immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano; 560.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Senigallia -Primi interventi di messa in sicurezza; 89.198,65 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana – Vallone Selva – Primi interventi di messa in sicurezza; 258.048,71 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello – Primi interventi di messa in sicurezza; 309.706,59 €

SMA Campania Spa; Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava Baino; 262.853,99 €

EVI; Impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz – Intervento di immediata attuazione di sostituzione del tratto di canale particolarmente compromesso per uno sviluppo di 60 metri con ripristino della pavimentazione; 200.000,00 €

EVI; Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina – mediante sostitutizione di tratto di canale compromesso; 35.000,00 €

EVI; Pulizia e dissabiamento dell’ultimo tratto della fognatura bianca e della fognatura mista dell’impianto fognario sull’incrocio tra Piazza Marina e la ex ss 270. L’intervento prevede la modifica dell’impianto fognario acque miste con la realizzazione di una fognatura nera a servizio dell’area nord.; 228.000,00 €

EVI; Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito – captazione acque da Monte Tabor – mediante separazione delle acque e potenziamento dell’impiantoesistente; 200.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti; 80.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte – Primi interventi di messa in sicurezza; 400.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle acque; 1.750.000,00 €

SMA Campania Spa; Disgaggio massi pericolanti e relativa messa in sicurezza dei costoni con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile – categoria SOA OS12; 3.927.738,07 €

Comune di Casamicciola Terme; Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc); 15.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale; 180.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisionale e di emergenza (transenne, coni, semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.); 150.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Ripristino dei sistemi di scolo sottostanti la sede viaria – nei pressi dell’ingresso del Pio monte della Misericordia-ex ss270 Isola Verde km 26+900 (via Salvatore Giarardi) -(intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi danneggiati); 85.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Progettazione dell’intervento di sistemazione e messa in sicurezza del versante prospiciente la SS270 nel Comune di Casamicciola Terme – Intervento Casa Cantoniera; 2.500.000,00 €

SMA Campania Spa; Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito -Primi interventi di messa insicurezza; 40.478,51 €

Commissario Delegato; Rimozione dei fanghi e deI materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull’isola di Ischia; 1.900.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc. (via Vittorio Emanuele, via Cretaio); 750.000,00 €

Comune di Casamicciola Terme; Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi”, in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina è divenuta inagibile ed è stato preso in locazione l’ex Convento in via S. Gilardi Piazza Marina (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc); 20.000,00 €

Commissario delegato; Esecuzione di sottopassi idraulici e connesse opere stradali per l’attraversamento degli alvei in località Celario; 514.041,87 €

Commissario delegato; Realizzazione interventi provvisionali di sbarramento finalizzati alla messa in sicurezza urgente e al contenimento del deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti presso Cava Puzzillo; 976.798,10 €

Commissario delegato; Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell’alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da quota s.l.m. circa 300 m fino alla sezione di imbocco di CavaFontana); 2.000.000,00 €

COMUNE DI FORIO

Comune di Forio; rimozione dei materiali franati, pulizia sede stradale e smaltimento degli stessi; 20.544,80 €

Comune di Forio; rimozione dei materiali franati, pulizia sede stradale e smaltimento degli stessi; 12.200,00 €

Comune di Forio; interdizione sede stradale con idonee delimitazioni; 6.100,00 €

Comune di Forio; cuci e scuci della muratura esistente; 7.200,00 €

Comune di Forio; ripristino officiosità idraulica e ricostruzione sezione canale; 3.660,00 €

Comune di Forio; riempimento cavità sotterranea e ripristino sede stradale; 4.500,00 €

Comune di Forio; rifacimento muro di contenimento; 25.000,00 €

Comune di Forio; rilievo dei dissesti franosi con georeferenzazione, rapporto descrittivo geologico e geomorfologico sulle tendenze evolutive generali; 10.000,00 €

Comune di Forio; rifacimento muro di contenimento; 30.000,00 €

Comune di Forio; rifacimento muro di contenimento; 68.000,00 €

Comune di Forio; realizzazione briglie a fessura, consolidamento corticale costoni; 185.000,00 €

Comune di Forio; disgaggio pareti-rimozione materiali barrierre paradebris- briglie a fessura; 735.000

Comune di Forio; prime opere ripristino continuita’ idraulica; 191.000,00 €

Comune di Forio; realizzazione briglie a fessura, consolidament corticale costoni -primi interventi di messa in sicurezza; 192.000,00 €

Comune di Forio; disgaggio pareti-rimozione materiali barrierre paradebris- briglie a fessura – primi interventi di messa in sicurezza; 156.000,00 €

Comune di Forio; messa in sicurezza dei versanti montenuovo e chignole incombenti sull’abitato monterone – Primi interveni di messa in sicurezza; 200.000,00 €

Comune di Forio; sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico afferente il bacino piellero -cava campo – primi interventi di messa in sicurezza; 172.000,00 €

Comune di Forio; messa in sicurezza e sistemazione versante località passavento -Primi interventi di messa in sicurezza; 422.000,00 €

Comune di Forio; Opere Difesa Provvisionale In Attesa Intervento Definitivo – stralcio funzionale 1; 200.000,00 €

Comune di Forio; rifacimento muro di contenimento; 250.000,00 €

Comune di Forio; opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola; 90.000,00 €

COMUNE DI ISCHIA

Comune di Ischia; Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque; 653,92 €

Comune di Ischia; Pulizia e rimozione sabbia; 1.659,20 €

Comune di Ischia; Pulizia e rimozione sabbia; 829,60 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 1.061,40 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 1.415,20 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 2.049,60 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 1.238,30 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 884,50 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 652,70 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 2.732,80 €

Comune di Ischia; Rimozione materiale per ripristino viabilità; 1.146,80 €

Comune di Ischia; Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque meteoriche in scadenza il 31.12.2022; 12.505,00 €

Comune di Ischia; Messa in sicurezza con opere provvisionali e ripristino muro di contenimento della strada; 36.038,80 €

Comune di Ischia; Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata; 115.900,00 €

Comune di Ischia; Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls; 55.000,00 €

Comune di Ischia; rifacimento muro di contenimento in muratura locale; 49.000,00 €

Comune di Ischia; Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls – I lotto; 169.600,00 €

EVI; Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi interventi di riqualificazione e potenziamento; 106.913,93 €

Comune di Ischia; Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi; 296.000,00 €

Comune di Ischia; Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e primi interventi di regimentazione idraulica per il costone prospiciente il sentiero denominato “Malupass”; 106.000,00 €

EVI; Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato); 300.000,00 €

Comune di Ischia; Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso zona piano liguori (via caraucio); 350.000,00 €

Comune di Ischia; Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso cavone via campagnano – spiaggia cartaromana; 460.000,00 €

Comune di Ischia; Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo ubicato presso traversa montagnone; 70.000,00 €

Comune di Ischia; Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo ubicato Presso Via Delle Vigne E Denominato Cavone Del Panzese; 250.000,00 €

Comune di Ischia; Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo ubicato presso via pendio del lapillo; 200.000,00 €

Comune di Ischia; manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza – Tenenza di Ischia a seguito degli interventi; 106.500,00 €

Regione Campania; Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento; 31.000,00 €

Regione Campania; Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cementoarmato; 60.000,00 €

Regione Campania; Lavori di pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costone; 300.000,00 €

Regione Campania; Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di contenimento e relativo muretto in calcestruzzo a protezione sul lato destro; 120.000,00 €

Regione Campania; Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale; 40.000,00 €

Comune Ischia; Rifacimento muro di contenimento; 408.701,76 €

COMUNE DI LACCO AMENO

Comune di Lacco Ameno; Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina; 43.458,83 €

Comune di Lacco Ameno; Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina; 63.215,50

Comune di Lacco Ameno; Opere di pulizia e accantonamento del materiale che ostruisce la viabilità e opere di transennamento per garantire la pubblica e privata incolumità; 31.909,59 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disgaggio e prime rimozioni di materiale a tergio del muro stradale; 30.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia; 1.000,00 €

Comune di Lacco Ameno; Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell’acqua danneggiato; 260.000,00 €

Comune di Lacco Ameno; Ispezioni puntuali del costone, disgaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato; 10.614,00 €

Comune di Lacco Ameno; Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada; 12.487,24 €

Comune di Lacco Ameno; Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico – Primi interventi di messa in sicurezza; 229.500,00 €

Comune di Lacco Ameno; Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico -Primi interventi di messa in sicurezza; 109.700,00 €

Comune di Lacco Ameno; Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale – Primi interventi; 148.500,00 €

Comune di Lacco Ameno; Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale -Primi interventi; 50.300,00 €

Comune di Lacco Ameno; Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento su via Rosario; 45.000,00 €

Città Metropolitana – Direzione tecnica strade; sistemazione / realizzazione opere di contenimento,; 300.000,00 €

EVI; Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria a causa della sovrapressione idraulica causata dall’evento calamitoso; 200.000,00 €

Comune di Lacco Ameno; Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Casamonte; 500.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Ex SS 270 – Isola verde, vari tratti sommano ml 100, rimozione materiali e delimitazioni (tra Serrara Fontana e Barano d’Ischia); 6.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione.; 7.320,00 €

Comune di Serrara Fontana; Ripristino tratto di strada crollato; 5.310,51 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 202, nei pressi del cimitero di Serrara Fontana, diversi interventi di pulizia della sede viaria comprese griglie; 2.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; SP478, disgaggio e prime rimozioni di materiale a tergio della scarpata e delimitazione provvisoria; 8.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 112, rimozione rete, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.; 4.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Sp 112, disgaggio e rimozione materiale detritico, oltre alla pulizia della porzione di scarpata interessata.; 3.000,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Ex SS 270 Isola Verde altezza km 9+850, delimitazione; 2.000,00 €

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di Sant’Angelo posto a ridosso di proporietà private sgomberate ed in adiacenza dell’area portuale.Demolizioni in situ di massi di notevole dimensione (retrostante “Hotel Conte”) Traspoto a discarica dei materiali.; 1.110.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica deimateriali.; 450.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale Casale. Traspoto a discarica dei materiali.; 150.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.; 500.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Traspoto a discarica dei materiali.; 100.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell’Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.; 150.000,00

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall’alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.; 200.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.; 200.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall’Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Trasporto a discarica dei materiali.; 200.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell’Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali; 400.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Sant’Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.; 200.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.; 100.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell’Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Traspoto a discarica dei materiali.; 200.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc.; 12.500,00 €

Comune di Serrara Fontana; sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale; 400.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga; 500.000,00 €

Comune di Serrara Fontana; Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località Fontana; 1.830,00 €

Comune di Serrara Fontana; Lavori di disostruzione della parte terminale dell’alveo di Fondolillo in località Sant’Angelo; 5.978,00 €

Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade; Ex SS 270 – Isola verde, + SP ricadenti sull’isola d’Ischia; 20.000,00 €