Olympic Judo Forio, tanta grinta allo stage a Norma Latina con Elio Verde!

La passione e l’amore verso il Judo, lo sappiamo, non conoscono distanze. Ecco gli atleti della Olympic Judo Forio presenti allo stage condotto dall’olimpionico di Londra 20212, Elio Verde e Augusto Meloni, già atleta della Nazionale Italiana Judo realizzato a Norma Latina.

“Questo fine settimana alcuni dei nostri atleti esordienti cadetti e juniores hanno preso parte a questo importante stage – ci scrivono – sul tatami del palazzetto di Norma Latina oltre 400 judokas provenienti perlopiù dalla Regione Lazio. Per i nostri atleti foriani, tanti Randori -Combattimenti- per accrescere sempre piu’ l’esperienza di gara e farsi trovare pronti ai prossimi appuntamenti agonistici in giro per l’Italia.

Ancora sacrifici, siamo partiti alle prime luci dell’alba dall’isola d’Ischia e rientreremo in tarda serata”.