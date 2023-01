Olympic JUDO Forio, qualificazione per la Finale Coppa Italia A2, FIJLKAM

Continuano gli ottimi risultati degli atleti della Olympic Judo Forio.

4 Atleti , 4 Medaglie. Sono due i qualificati: Pasquale Migliaccio (Oro) e Simone Sbrogna (Oro), per la Finale della Coppa Italia A2 cat. Juniores e Seniores che si terrà ad Ostia Roma il prossimo mese di febbraio. Poteva essere bottino pieno, ma purtroppo Gianfranco Trani nonostante sale sul podio con un meritatissimo bronzo dopo aver vinto diversi incontri in una delle categorie piú difficili e complicate non riesce a qualificarsi. Anche Giulia Bianculli, nonostante l’Argento conquistato dopo aver combattuto con una forte judoka della palestra del Maestro Giovanni Maddaloni di Scampia, non accede alla finale di Ostia.

“Svegli dalle 6,00 di questa mattina, distrutti ma soddisfatti – ci dichiarano – Tra mille difficoltà iniziamo il rientro verso la nostra isola d’Ischia.”