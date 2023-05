Olympic Judo Forio, ottima esperienza allaFinale Campionato Italiano Juniores A2 Fijlkam

Sono in tanti gli atleti della ASD Olympic Judo che stanno prendendo parte dalla Finale del campionato Italiano Juniores A2 Fijlkam svolti nel weekend.

Purtroppo Christian Di Maio nonostante l’aver disputato una splendida gara vincendo e perdendo incontri, non riesce a conquistare il podio

“Christian chiude al quinto posto perdendo nella finale per il terzo posto – ci scrivono – perde contro un avversario di sicuro alla sua portata (avendo condotto l’incontro ed in netto vantaggio) per questo siamo molto più amareggiati.

Ma si qualifica per la finale A1 ad Ostia del prossimo 21 maggio.

Le sanzioni, infine, fermano Giulia Bianculli che ha chiuso al settimo posto la sua categoria 57kg con circa 30 fori judokas.

Purtroppo, dopo essere approdata ai Quarti di Finale, per una sanzione al Golden Score non accede alla finale per il bronzo.

Oramai sono quasi 10 anni che l’Olympic Judo Forio partecipa con i suoi allievi alle Finali Nazionali. Ed i nostri ragazzi si classificano sempre nelle prime posizioni.

Oggi, una nostra ex allieva già cintura marrone ha conquistato il titolo di Campionessa d’Italia A2 juniores cat. 44kg.

Complimenti a Giusy Amalfitano!”