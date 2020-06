Molinaro: “Il ricorso ha raggiunto il suo scopo: salvare Cava dai rifiuti”

Il ricorso presentato a suo tempo ha raggiunto il suo scopo. La revoca del provvedimento impugnato da parte dell’amministrazione Del Deo che l’ha adottato è più importante della stessa sentenza di annullamento” Così l’avvocato Bruno Molinaro ha commentato con noi la sentenza del TAR Campania.

«Quando si pone riparo ad un errore – continua l’avvocato – attraverso l’autotutela amministrativa, occorre prenderne atto ed apprezzare l’utilizzo di tale rimedio. Nel nostro caso, ciò che conta è che quell’area non sarà mai più destinata ad area di raccolta e di sosta degli automezzi “adibiti al servizio RR.SS.UU.” I miei assistiti con l’azione esperita hanno soltanto inteso tutelare le proprie imprese ed evitare che, attraverso quella scelta amministrativa, venisse inferto un colpo mortale al turismo in un’area prossima a Cava dell’Isola e ai meravigliosi Giardini Poseidon. In definitiva – conclude – , il fatto che il Comune abbia rimeditato tale scelta scongiura il danno paventato e nobilita anche l’azione amministrativa.»

