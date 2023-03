ministroaischia Irene Iacono: “Stiamo provvedendo alla messa in sicurezza della Torre”.

Irene Iacono, prima cittadina di Serrara Fontana, in relazione agli interventi di ripristino all’istmo di Sant’Angelo, colpito dagli eventi dello scorso 26 novembre, ha spiegato: «Stiamo provvedendo alla messa in sicurezza della “torre”. Abbiamo già avuto l’assicurazione che esso costituirà uno dei primi interventi sul territorio del comune di Serrara Fontana.

In una prima fase si procederà alla pulizia e al disgaggio dei materiali, e poi al loro trasporto via mare; successivamente si procederà a riverificare la situazione degli sfollati. Purtroppo sul territorio comunale vi sono alcuni cittadini rimasti senza casa proprio nei pressi dell’isolotto della “torre” di Sant’Angelo, quindi come amministrazione in collaborazione con la struttura commissariale presieduta dall’onorevole Legnini stiamo lavorando alacremente: il tutto ovviamente sta procedendo in parallelo all’apertura, per la prossima Pasqua, del porto turistico. Siamo partiti anche con la gara, con cui affideremo i servizi di ormeggio, di custodia e di guardiania del molo di Sant’Angelo: il paese deve ripartire e progressivamente stiamo provvedendo a risolvere le varie criticità».