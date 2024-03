Serie D. Ischia-Anzio 0-0. Mario Lubrano: “partita al di sotto degli standard, ma un punto importante”

Anche il direttore sportivo Mario Lubrano, intervenuto al termine dell’incontro con l’Anzio, ha analizzato la prestazione dell’Ischia: “La partita, dal punto di vista della prestazione e anche dello spettacolo offerto, è chiaramente al di sotto degli standard a cui questa squadra ha abituato. Non mi sento neanche di rimproverare nulla ai ragazzi, credo che anche per il mister sia la stessa cosa. Questa squadra sta dando tanto dal punto di vista dell’impegno e del senso d’appartenenza per questa maglia.

È stata una gara complicata, mancavano dei giocatori che per noi sono molto importanti, soprattutto a centrocampo: Giacomarro e Maiorano sono i calciatori che per caratteristiche occupano il ruolo di centrale nella mediana a tre. Queste assenze sono state un po’ penalizzanti. Poi davanti c’è stato l’Anzio che è arrivato sull’isola per conquistare punti preziosi per la salvezza.

Tutte queste difficoltà hanno reso la gara molto più complicata del previsto. È un altro punto importante, diamo continuità ai risultati positivi e ai clean sheet che salgono a quattro. Ci prendiamo questo punto con positività per preparare le altre gare”.