ISCHITIAMO: la RAI presenta il trailer ufficiale del nuovo format che mette in risalto la nostra isola sotto tutti gli aspetti

Il racconto parte dal Boccaccio, con la prima citazione dell’isola verde, per passare da Comisso, Montale , Moravia, Ferrante e amata da Truman Capote e Luchino Visconti, da lui considerata “casa”. Inizia cosi, su splendide immagini che scorrono della nostra bellissima isola al pari di pagine di un libro, il video ufficiale di presentazione di ISCHITIAMO. Cinque continenti per sei Comuni, una città metropolitana e una regione: Rai Italia e Rai Play porteranno l’isola di Ischia in giro per il mondo, e lo faranno attraverso una iniziativa unica, ‘ischitiAmo’ realizzata in stretta collaborazione con il Centro di Produzione radio televisivo di Napoli. Così, all’interno di ‘Casa Italia’, il programma proposto anche sul portale di RaiPlay, a partire da lunedì 17 aprile, arriverà una settimana dedicata alla più grande delle isole campane, Ischia. Verranno raccontati giorno per giorno i territori di Barano, Casamicciola, Forio d’Ischia, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana con l’ausilio dei sindaci di ogni comune, le voci di chi ha scelto di lasciare l’isola trasferendosi all’estero e chi, invece, ha deciso di tornarci a vivere. All’audience di oltre 120 milioni di persone nei cinque continenti verrà proposto un immaginario trait d’union capace di legare il presente con il passato immaginando il futuro tra aneddoti, musiche e curiosità non unicamente legate al mare.

Il promo di Rai Italia, annuncia il nuovo format di ischitiAmo che andrà in onda da lunedì prossimo su ‘Casa Italia’, un programma condotto da Roberta Ammendola.

A dare il via alla prima puntata sarà il comune di Ischia con la presenza in studio del sindaco Enzo Ferrandino.

Arte, musica, cinema, cultura, storia e tradizioni: non mancherà davvero nulla al racconto che porterà la nostra isola, la più grande del golfo di Napoli, nelle case degli spettatori dei cinque continenti. Un racconto che ci porta dentro le pagine di un “romanzo che nasce da una fragilità per aprirsi ad una bellezza straordinaria paesaggistica, naturalistica, enogastronomica, storica e artistica. Questo sarà ISCHITIAMO: un invito a tutti a percorrere quelle 18 miglia marine che separano Napoli da Ischia per vivere un’esperienza davvero indimenticabile, il tutto firmato Rai Italia.

Una proposta televisiva di grande spessore in stretta collaborazione con Rai Campania e l’ausilio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli.

Con IschitiAmo l’obiettivo è quello di ‘dare’ luce a un territorio che negli ultimi mesi ha sofferto oltremodo.

Lo farà raccontando, separatamente, i territori dei sei comuni con una puntata al giorno, dal 17 al 21 aprile, all’interno di ‘Casa Italia’ con ‘IschitiAmo’ per proporre con l’ausilio dei sindaci di ogni comune, le sue bellezze non unicamente paesaggistiche, i personaggi che la caratterizzano unendo emigranti ed emigrati ritornati alle origini. Verranno anche confezionate immagini di archivio per dare una fotografia esatta dell’oggi regalando alla potenziale audience di 120 milioni di persone in cinque continenti un immaginario trait d’union capace di collegare il passato con il presente e il futuro.

Da Buenos Aires a Rio de Janeiro, passando per Los Angeles e New York, fino ad arrivare all’Europa, Pechino e Sydney: Ischia sarà per una settimana intera la ‘meta delle mete’.

Questo per raccontare il ritorno alla normalità dopo la frana del novembre scorso che ha ‘ferito’ uno spicchio dell’isola di fronte a Napoli